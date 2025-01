Jovanotti presenta il suo nuovo disco: “Il corpo umano” – IL VIDEO

Jovanotti ha presentato nella cornice del Teatro Lirico di Milano il suo nuovo disco “Il corpo umano”. Una prima occasione per riabbracciare il suo pubblico, dopo lo stop forzato causato dall’incidente in bici che lo ha tenuto fermo per molto tempo, prima del ritorno nei palasport.

“Non vedo l’ora di riabbracciare la mia gente”, ha dichiarato Lorenzo Cherubini.



Di Federico Arduini