Justin Timberlake, il singolo “Selfish” anticipa il nuovo album

Anticipa il nuovo album di Justin Timberlake “Everything I Thought it Was”, in uscita il 15 marzo

Che qualcosa si stesse muovendo i fan di Justin Timberlake lo avevano intuito osservando i suoi social network, svuotatisi di qualsiasi contenuto giusto qualche giorno fa. Come da tradizione ormai consolidata infatti, ciò è segno che qualcosa bolle in pentola. Quel qualcosa era “Selfish”, nuovo singolo di Timberlake, uscito ieri a distanza di 6 anni dall’ultimo lavoro in studio e da oggi in rotazione radiofonica.

Il video del singolo, diretto da Bradley J. Calder (SZA, Tinashe), esalta il lato introspettivo della canzone, scritta da Justin con Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Cirkut (Maroon 5, The Weeknd), Theron Thomas e Amy Allen. “Selfish” anticipa il nuovo atteso album di inediti “Everything I Thought it Was”, in uscita il 15 marzo e da ieri disponibile in pre-order in tutto il mondo.

Com’era prevedibile le novità non si sono fermate qui. Ospite al The Tonight Show di Fallon, Timberlake ha colto l’occasione per annunciare che partirà per un tour mondiale: “Sto andando in tour”. Fallon ha svelato che sarà intotolato “Forget Tomorrow World Tour” e prenderà il via il 29 aprile a Vancouver, in Canada. Non ci resta che aspettare per sapere se toccherà anche l’Italia.

di Federico Arduini