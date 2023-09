Kanye West e Bianca Censori banditi da una società di motoscafi a Venezia

Il rapper Kanye West e la “moglie” (si dicono “sposati” con una cerimonia privata a gennaio ma ancora non c’è l’ufficialità) Bianca Censori sono stati banditi per atti osceni da Venezia Turismo Motoscafi, una delle principali compagnie di navigazione privata di Venezia.

Questa la decisione arrivata dopo che Ye – così si fa chiamare dal 2021 il celebre rapper statunitense – e Bianca (fashion designer australiana) sono stati fotografati sul retro di un taxi acqueo – sul Canal Grande – in quelli che sono sembrati a tutti gli effetti atti di intimità in cui si vede Kanye con i pantaloni abbassati. In pieno giorno, sotto gli occhi di chiunque passasse da lì, bambini compresi.

La società di noleggio che li ospitava ha infatti condannato duramente il loro comportamento dicendo che “non sono più i benvenuti” e sottolineando anche di essere “completamente all’oscuro” di quanto stava accadendo. Inoltre, ha fatto sapere al Daily Mail di aver bandito la coppia dalle proprie barche.

“Il capitano stava guardando il traffico e non ha visto quelle oscenità – ha dichiarato la società in una nota – Se se ne fosse accorto, li avrebbe immediatamente fatti scendere e segnalati alle autorità. Inoltre, sul water taxi c’era una terza persona che accompagnava il signore e la signora West che ostruiva la vista del capitano sul retro”.

Kanye West – ex marito di Kim Kardashian – e Bianca Censori rischiano ora una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Le foto sarebbero state acquisite dalla polizia locale di Venezia e potrebbero incorrere in una multa.