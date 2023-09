La vita di Carlos Santana al cinema

80 milioni di dischi venduti, quasi 60 anni di carriera e un solo strumento: la chitarra elettrica. Stiamo parlando di Carlos Santana, autentica leggenda della musica rock e fuor di dubbio uno dei chitarristi più grandi della storia. Una vita dedicata alla musica e alla ricerca spirituale che arriva nei cinema di tutto il mondo grazie a “Carlos: Il viaggio di Santana”, documentario diretto dal regista Rudy Valdez – vincitore di due Emmy – nelle sale fino ad oggi 27 settembre.

Un film che è quasi un’autobiografia perché oltre ad aver avuto il pieno controllo del progetto è la voce di Santana a raccontare la sua storia. Mentre le immagini scorrono sullo schermo, raccolte da un archivio di oltre due piani di materiale, per lo spettatore sarà possibile scoprire la vita di Santana respirando le atmosfere degli anni a Tijuana a fianco della famiglia, del periodo d’oro di San Francisco con la Santana Blues Band e il leggendario produttore Bill Graham, fino alla consacrazione al concerto di Woodstock. Ma non mancheranno anche i momenti difficili e la rinascita del 1999 con Supernatural. Oltre al perfetto lavoro di sinergia tra le immagini e la musica di Santana, la forza di questo film risiede nel taglio narrativo scelto che fa emergere nitidamente molti aspetti della personalità di Carlos, tra un momento di riflessione profonda e una battuta sagace, mentre suona da solo la chitarra in casa o riflette davanti a un falò. In sostanza uno dei migliori film del genere mai fatti.

di Federico Arduini