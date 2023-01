Le polemiche a Sanremo sono ospiti fisse

Sanremo e polemiche vanno a braccetto da sempre. Per questa edizione le più ricorrenti sono state sugli ospiti, invitati o meno da Amadeus

Come ogni anno, più ci si avvicina alla settimana di Sanremo, più le voci e le polemiche si acuiscono. È inevitabile e non possiamo dirci stupiti. Si è partiti dalla questione Madame-vaccino, a dire il vero non ancora sbrogliata, per poi arrivare allo spoiler del testo della canzone di Giorgia.

Oggi le polemiche riguardano gli ospiti invitati da Amadues sul palco. O meglio, chi non è stato invitato. Da qualche giorno sappiamo per certo che, durante la serata di mercoledì 8 febbraio del Festival, vedremo sul palco insieme per la prima volta l’inedito terzetto Morandi-Albano-Ranieri: un pezzo della storia della kermesse. Tutti contenti? Proprio no. È Iva Zanicchi a dirsi sorpresa che, al momento, nessuna cantante donna sia stata ancora annunciata come ospite, anche se a dire il vero è una cosa notata da molti. Probabilmente l’annuncio arriverà, ma intento la polemica è partita.

A far eco alla Zanicchi, seppur su di un piano diverso, è la voce dei Nomadi per quasi 20 anni Danilo Sacco, che dalla sua pagina Facebook si è detto stupito che il suo ex gruppo non sia stata invitato a salire sul palco nell’anno dei 60 anni di attività.

“Non invitare i Nomadi per i loro sessant’anni dopo tutto quello che hanno costruito – ha scritto Sacco – e dopo tutti i sogni che hanno fatto sognare per tre generazioni è una grande mancanza di rispetto per gente che è cresciuta a pane e ferro per i palchi di mezzo mondo e non ha mai usato l’autotune”. La colonna dei Nomadi Beppe Carletti ha commentato le parole dell’ex frontman come premature. Forse si è mosso qualcosa? Staremo a vedere.

Intanto l’ultima voce sollevata dai giochi di pseudo spoiler – vere anticipazioni di Fiorello su Radio 2 è quella che vorrebbe una grande cantante internazionale di origini italiane ospite a Sanremo. Non è Lady Gaga: che sia Madonna? Chissà…

di Federico Arduini