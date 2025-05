Ligabue, parte il countdown per “La notte di Certe Notti”

Manca meno di un mese a “La notte di Certe Notti”, l’atteso evento live di Luciano Ligabue, che si terrà il 20 e 21 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Saranno due giornate di festa per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti”, uno dei brani simbolo della carriera dell’artista.

Non sarà solo un concerto, ma un vero evento a 360 gradi che inizierà già dalle 12.00 di venerdì 20 giugno con l’apertura della Ligastreet: un’area tematica immersiva con giochi, giostre, esposizioni, merchandising, cinema, aree ristoro, sport, campeggio e uno spazio per bambini.

Tra le attrazioni ci saranno:

la “Liga Games” con flipper e calcio balilla

l’”Area Giostre” con il toro meccanico

“InsideTheBox – Buon compleanno Elvis 1995-2025”, mostra con foto e memorabilia

il “Tribute Stage”, dove si esibiranno tribute band e si terranno talk e musica live, a partire dalle 21.30 del 20 giugno

Durante le due giornate, ci sarà anche una lotteria con in palio oggetti originali di Ligabue (chitarre, abiti, ecc.). Il ricavato andrà a sostegno della cooperativa sociale La Collina.

Sarà dato ampio spazio anche ai temi sociali e ambientali, grazie alla presenza di organizzazioni come Ethicarei, We World, CMCC e La Collina. L’area sarà realizzata in collaborazione con lo studio legale Ontier. Il campeggio, già sold out, aprirà il 20 giugno alle 12.00 e chiuderà il 22 giugno alle 10.00.

Infine, sono previsti servizi per facilitare l’arrivo del pubblico, con la possibilità di prenotare parcheggi online e consultare mappe e informazioni stradali.