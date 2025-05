Lilo & Stitch, un buffo alieno in famiglia

Esce oggi nelle sale italiane “Lilo & Stitch”, l’attesissimo film rivisitazione in live action del classico d’animazione Disney del 2002 che fece innamorare il pubblico. Quando si parla di trasposizioni in carne e ossa dei successi della casa di Walt, molti storcono il naso memori di risultati altalenanti. Possiamo dirvi che “Lilo & Stitch” diretto da Dean Fleischer Camp è probabilmente il miglior film live action Disney di sempre.



La storia segue il canovaccio originale: Lilo Pelekai (interpretata dalla sorprendente Maia Kealoha) è una bambina di sei anni che vive alle Hawaii sotto la tutela della sorella maggiore Nani, dopo la tragica perdita dei genitori. Nonostante le difficoltà, Lilo resta ottimista e sogna un vero amico. Quel desiderio si realizza – in modo inaspettato – quando adotta Stitch, una creatura buffa fuggita da un altro pianeta. Da quel momento, la sua vita cambia per sempre.

Se dal punto di vista del ritmo il film riesce a tener testa all’originale, aggiungendo nuova tonalità emotive tra momenti divertenti (con più di una risata) e qualche lacrimuccia, è nell’alchimia del cast che trova il suo fulcro, in particolar modo fra le due sorelle.



La versione di Stitch in live action funziona benissimo sul grande schermo, complice anche l’ambientazione contemporanea della storia, donando vita al piccolo alieno come non ci si sarebbe aspettati. Una colonna sonora azzeccata e alcune scelte narrative chiudono il cerchio di un film che divertirà grandi e piccini.



Di Federico Arduini