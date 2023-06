Madonna è stata a un passo dalla morte, dal rischio-sepsi, ma ora sarebbe in fase di miglioramento, fuori anche dal reparto di terapia intensiva di un ospedale di New York

Madonna è stata a un passo dalla morte, dal rischio-sepsi, ma ora sarebbe in fase di miglioramento, fuori anche dal reparto di terapia intensiva di un ospedale di New York. Sono gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute della regina del pop, ricoverata dopo esser stata rinvenuta in stato di incoscienza nella sua abitazione newyorkese.

Il tweet di Lady Gaga, “Get well soon”, scritto nel cuore della notte dall’artista cresciuta con il mito di Madonna su look e sonorità è la fotografia della preoccupazione del mondo della musica e non solo per le condizioni della regina del pop.

È stato il sito Page Six a lanciare l’allarme sul ricovero di Madonna, avvenuto sabato, rilanciato subito da Variety, con l’artista in stato di incoscienza per una grave infezione batterica. Poi è arrivato il comunicato ufficiale dell’entourage di Madonna, che non ha nascosto la serietà delle condizioni di salute della popstar, alludendo alla presenza in terapia intensiva ma anche al miglioramento delle condizioni e al rinvio del tour mondiale, The Celebration Tour, che sarebbe partito il 15 luglio da Vancouver e che prevede 84 tappe tra Stati Uniti, Asia ed Europa. Una specie di pellegrinaggio dei “devoti” della leggenda del pop mondiale per i suoi 40 anni di carriera. Poi sul New York Post e su altri siti è emersa anche la necessità dell’intubazione a cui è stata sottoposta Madonna.

Insomma, la situazione è parsa subito seria e il quadro non è ancora ben definito. I medici, scrivono alcuni media americani, avrebbero scongiurato il rischio di una sepsi che avrebbe portato entro breve tempo alla morte della cantante. Secondo alcuni rumours, la cantante avrebbe lavorato senza sosta nelle ultime settimane per la preparazione del tour mondiale.

“Eravamo incerti se ce l’avrebbe fatta”, hanno confessato alcuni familiari della popstar al Daily Mail, che hanno parlato di 48 ore assai critiche vissute dall’ex Material Girl.

La figlia di Madonna, Lourdes Leon, avuta con il ballerino Carlos Leon, ha contribuito a rasserenare i fan di Madonna mostrandosi serena in un’immagine su Instagram, mentre il figlio Rocco, assieme ai fratelli, si è recato all’ospedale per avere notizie della madre.

di Nicola Sellitti