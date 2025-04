Marco Ligabue e “Le Canzoni Inglesi”: “La musica deve nascere da un battito umano”

Dal 21 marzo 2025, è disponibile sulle principali piattaforme di streaming e in radio il nuovo singolo di Marco Ligabue, “Le canzoni inglesi”, un emozionante viaggio tra nostalgia, libertà e l’inconfondibile sound del Brit Pop. Questa ballad rappresenta un ritorno a un’epoca in cui Londra era sinonimo di scoperta, spensieratezza e gioventù. Un’epoca in cui il Brit Pop pulsava come il battito stesso delle emozioni vissute. “Le canzoni inglesi” non è solo un omaggio a un genere musicale iconico, ma un ponte che collega ieri e oggi, restituendo con la sua forza evocativa il calore dei ricordi attraverso la musica. Libertà e ribellione si fondono con una dolce malinconia, quella che accompagna i momenti più intensi e belli della vita.

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Marco per sapere come sia nato il pezzo e qualcosa di più sul prossimo futuro

Com’è nato “Le canzoni inglesi”?

È stato un po’ un richiamo dal passato. Il primo impatto con Londra fu nel 1988, quando partii da Correggio in un’epoca in cui non si sapeva molto essendo epoca pre internet. Quando arrivai lì, ogni metro sembrava una scoperta, in particolare Camden Town, un vero e proprio tempio della musica alternativa. Negozio di dischi ovunque, mercatini di vestiti stravaganti, e uno spirito che si rifletteva nel punk, nel dark, nel rockabilly… Insomma, sembrava proprio il mondo che stavo cercando, un mondo alternativo, pulsante, dove c’era un grande fermento musicale. Mi sentivo completamente “flashato” da tutto ciò, e quel periodo era proprio quello in cui, da giovane, ogni sogno sembrava possibile. Ogni giorno sembrava un’occasione per innamorarsi, dove ogni sguardo era un’opportunità per sentirsi attraversati da una passione improvvisa, come se ci fosse sempre un amore dietro l’angolo.

Ripensando a quel periodo magico, ho voluto scrivere una canzone che racchiudesse l’essenza di quegli anni, legata anche a un amore che ho vissuto in quel periodo, proprio in Londra. A volte, rispolverare quella parte di me, quella del ragazzo che ero, mi aiuta a trovare uno slancio nel futuro. È un modo per ricordarmi che la vita, anche oggi, è fatta di quei momenti di spensieratezza, quando tutto sembra possibile. Rivivere quei ricordi mi aiuta a non farmi schiacciare dalla quotidianità e a ricordarmi che, in fondo, un po’ di quella magia è ancora dentro di me.

La copertina che hai scelto si sposa perfettamente con quel mondo che vive nel brano. Mi ha ricordato molto i tempi andati

Volevo un’immagine grafica che mi riportasse proprio a quel momento storico, a quegli anni in cui si facevano le compilation su musicassette, si collezionavano le VHS con programmi registrati dalla TV, tutto in stile fai-da-te con il videoregistratore di casa. Quelle cose avevano un’estetica precisa, e solo a vederle ti riportano subito lì, in quell’epoca. Hanno il potere di sbloccare un ricordo in un attimo.

Com’è stato tornare a Londra?

Ci sono tornato qualche settimana fa per il video, unico scenario possibile ed è stato bellissimo. Quando sono tornato a Londra, ho capito che il fervore musicale lì non si è mai spento. Certo, Camden Town non è più quella degli anni ‘90, ma c’è ancora tanta vita, tanta musica dal vivo, tanti locali dove la passione per il suono pulsa forte.

A proposito di musica dal vivo, del suonare assieme, per te la band resta qualcosa di fondamentale

Quello che mi ha sempre colpito – e che continuo a cercare – è l’energia delle band, delle persone che si ritrovano per suonare insieme, per creare qualcosa di vero. Viviamo in un’epoca in cui basta un tasto per fare tutto: generare testi, basi, melodie… Ma io resto legato a una visione diversa. Per me la musica deve nascere da un impulso umano. Io parto sempre da voce e chitarra. Scrivo da solo, metto in musica qualcosa che sento dentro, qualcosa che ha bisogno di uscire. E poi, il “vestito” del brano lo costruisco insieme alla band. È lì che avviene la magia: ognuno porta la propria visione, proviamo ritmi diversi, suoni, soluzioni armoniche… È un processo profondamente creativo e, soprattutto, umano. È come si è sempre fatta musica, dagli anni ’50 fino a pochi anni fa.

Il brano “Le canzoni inglesi” nasce proprio così, con quella voglia di tornare al cuore delle cose, a quando da ragazzi sognavamo a occhi aperti. Londra, per me, è stato il simbolo di quella libertà. Ogni angolo sembrava una scoperta. Ogni sguardo, un possibile amore. Era tutto più vivo, più acceso. E oggi, ogni tanto, ripensare a quei momenti mi dà forza per andare avanti, per ricordarmi chi sono e da dove vengo.

Oggi vedo tanti artisti che creano musica partendo da basi già pronte, magari con un autotune che crea effetti accattivanti. Ma spesso manca qualcosa: l’urgenza. L’urgenza di raccontare, di esprimere un’emozione, un disagio, un sogno. Una volta la musica era tutto questo: urgenza comunicativa, anche nei generi più diversi – dal punk al progressive – ogni cosa nasceva da un bisogno profondo. Oggi mi sembra che quella spinta si sia un po’ persa. E forse, con questa canzone, ho voluto proprio riaffermare l’importanza di raccontarsi davvero attraverso la musica

Sono tante le cose che sono cambiate negli ultimi anni

Oggi c’è questa illusione di avere accesso a tutto, a una varietà immensa di musica, di possibilità, di scelta. Ce lo raccontano come un progresso, come una conquista. Ma la realtà, secondo me, è molto più complessa. Forse è addirittura più complicato di prima.

C’è troppa musica in giro, e il paradosso è che non siamo noi a scegliere, ma sono gli algoritmi che scelgono per noi. È tutto così veloce, filtrato, “programmato”, che alla fine si perde il contatto diretto con la musica, con la scoperta genuina.

Una volta, se volevi fare musica, dovevi passare per forza da uno studio di registrazione. Ed erano pochi, costosi, difficili da prenotare. Ci voleva impegno, sacrificio, urgenza reale. Oggi basta un computer, un microfono, e sei già all’80% del lavoro. È incredibile, ed è sicuramente un’opportunità… ma ha anche un’altra faccia: quella della sovrapproduzione incontrollata.

Il fatto che tutto sia diventato così accessibile e immediato, senza filtri, senza confronto, senza un processo collettivo… può disorientare. Almeno a me succede spesso. E credo capiti anche a tanti altri. La quantità ha preso il posto della qualità, e l’urgenza comunicativa – quella vera – rischia di perdersi dentro a un mare di contenuti tutti simili tra loro.

Io continuo a credere nella musica che nasce dal bisogno autentico di raccontare qualcosa, che sia una storia personale o un’emozione universale. E in questo contesto, scegliere di partire da voce e chitarra, scrivere con sincerità, confrontarsi con una band… è anche un piccolo atto di resistenza. Un modo per non perdere il senso, per ritrovare l’anima.

Di seguito le date del tour, che per la prima volta, toccheranno proprio Londra

09/04 TREVIGLIO (BG) – Revel (Acustico)

10/04 CUNEO – Open Baladin (Acustico)

11/04 COLLEGNO (TO) – Lavanderie a Vapore (Acustico)

12/04 MODENA – Marco Ligabue&Andrea Barbi Live 2025

13/04 MODENA – Marco Ligabue&Andrea Barbi Live 2025

02/05 BELLANTE (TE) Marco Ligabue live 2025

06/05 LONDRA – Troubadour pub

10/05 RAPAGNANO (FM) – Marco Ligabue live 2025

16/05 CAMPAGNOLA (RE) – Marco Ligabue&Andrea Barbi Live 2025

18/05 MIRANDOLA (MO) – Marco Ligabue&Andrea Barbi Live 2025

23/05 SAN MAURO FORTE (MT) – Marco Ligabue live 2025

24/05 SANT’AGATA (BO) – RadioStella Live 2025

30/05 BRUGHERIO (MB) – Salutami tuo fratello

31/05 VIGNOLA (MO) – Marco Ligabue&Andrea Barbi Live 2025

07/06 MODENA – TOGO – Parco Novi Sad

08/06 MOTOR VALLEY – E-RiSalutami tuo fratello

13/06 BAREGGIO (MI) – Marco Ligabue live 2025

14/06 FLUMINIMAGGIORE (SU) – Marco Ligabue live 2025

17/06 MAGRETA (MO) – Evento Privato

27/06 RUVO DI PUGLIA (BA) – concerto

28/06 POSSIDENTE (PZ) – Marco Ligabue live 2025

02/07 DESIO (MB) – Salutami tuo fratello

09/07 SPOTORNO (SV) – Marco Ligabue live 2025

10/07 BEDONIA (PR) – con Alberto Bertoli

13/07 SANT’ANTUONO DI TORCHIARA (SA) – Marco Ligabue live 2025

19/07 NOVELLARA (RE) – E-Risalutami tuo fratello 2025

20/07 RIOLO TERME (RA) – E-Risalutami tuo fratello 2025

23/07 BOSCO ALBERGATI Marco Ligabue&Andrea Barbi Live 2025

25/07 RIVERGARO (PC) – Marco Ligabue Live 2025

26/07 SESTOLA (MO) – Marco Ligabue&Andrea Barbi Live 2025

28/07 VIGONOVO (VE) – Marco Ligabue live 2025

01/08 PONZANO ROMANO (RM) – Marco Ligabue live 2025

03/08 PONTE MOTTA (MO) – Gli anni d’oro

09/08 VOGHIERA (FE) – E-Risalutami tuo fratello 2025

15/08 SAN FELICE CIRCEO (LT) – Marco Ligabue live 2025

24/08 POFI (FR) – Marco Ligabue live 2025

26/08 TRINO (VC) – Marco Ligabue live 2025

27/08 SAPRI (SA) – con Alberto

01/09 ORTE (VT) – Marco Ligabue live 2025

02/09 CARMAGNOLA (TO) – Marco Ligabue&Andrea Barbi Live 2025

05/09 BIASSONO (MB) – Marco Ligabue live 2025

13/09 COMUNANZA (AP) – Marco Ligabue live 2025

14/09 CERVIA (RA) – Marco Ligabue&Andrea Barbi Live 2025

27/09 NONANTOLA (MO) – Marco Ligabue&Andrea Barbi Live 2025

19/10 CASTEL DEL RIO (BO) – E-Risalutami tuo fratello 2025

02/11 MODENA Sciocolà – Marco Ligabue&Andrea Barbi Live 2025

15/11 CREMONA – Marco Ligabue&Andrea Barbi Live 2025

29/11 REGGIO EMILIA – Marco Ligabue&Andrea Barbi Live 2025