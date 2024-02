Marco Mengoni e l’italiano perfetto della giornalista Bbc

Marco Mengoni, durante un’intervista alla Bbc, è rimasto piacevolmente sorpreso per il “perfetto italiano” sfoggiato dalla giornalista Maryam Moshiri

Marco Mengoni, durante un’intervista alla Bbc, è rimasto piacevolmente sorpreso per il “perfetto italiano” sfoggiato dalla giornalista Maryam Moshiri

Marco Mengoni, durante un’intervista alla Bbc, è rimasto piacevolmente sorpreso per il “perfetto italiano” sfoggiato dalla giornalista Maryam Moshiri

Marco Mengoni, durante un’intervista alla Bbc, è rimasto piacevolmente sorpreso per il “perfetto italiano” sfoggiato dalla giornalista Maryam Moshiri

Marco Mengoni, durante un’intervista alla Bbc, è rimasto piacevolmente sorpreso per il “perfetto italiano” sfoggiato dalla giornalista Maryam Moshiri

Marco Mengoni, durante un’intervista alla Bbc, è rimasto piacevolmente sorpreso per il “perfetto italiano” sfoggiato dalla giornalista Maryam Moshiri

Marco Mengoni, durante un’intervista alla Bbc, è rimasto piacevolmente sorpreso per il “perfetto italiano” sfoggiato dalla giornalista Maryam Moshiri

Marco Mengoni – co-conduttore nella prima serata del Festival di Sanremo – durante un’intervista alla Bbc in cui ha raccontato l’importanza e il significato del Festival per gli italiani, è rimasto piacevolmente sorpreso per il “perfetto italiano” sfoggiato dalla giornalista Maryam Moshiri che ha poi spiegato di aver vissuto due anni nel nostro Paese.

È la stessa Moshiri a pubblicare il video sui social, scherzando: “Sapevo che il mio italiano mi sarebbe stato utile un giorno”.

di Filippo Messina