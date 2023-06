Marco Mengoni scoppia a piangere

Quello che colpisce dei grandi, è quando restano umili. Come se ancora si sorprendessero del proprio successo. Come Marco Mengoni. Nonostante il trionfo di Sanremo, il tour sold out, sembra ancora sorpreso dell’affetto dei suoi fan.

Come a Salerno dove il pubblico si è messo a cantare “Ti ho voluto bene veramente”. E Marco è scoppiato a piangere. Uno che al successo dovrebbe ormai essere abituato. E invece no. E forse è anche per questo, per questo suo lato umano, che piace così tanto.

di Annalisa Grandi