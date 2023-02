“Mare Fuori” tra fiction e realtà

Attenzione, spoiler!

Chi non ha ancora visto la terza serie di “Mare Fuori” salti queste prime righe. Il colpo di scena dell’amore che rompe tutte le regole dei clan, non è solo sul piccolo schermo. Ma anche nella realtà. Non parliamo degli attori della serie, ma quello che è successo a Palermo. Dove un ragazzo, che aveva assistito all’omicidio del padre, per questioni di mafia, si è innamorato della nipote dell’uomo che aveva ucciso proprio suo padre.

Contro la famiglia, contro chi ha cercato di farlo desistere. «L’hai capito che l’ha ucciso?» dicevano i parenti nelle conversazioni intercettate. Nel tentativo, vano, di convincere il ragazzo a seguire le leggi della famiglia, non quelle del cuore. Tentativo vano, a quanto pare.

E la storia, venuta alla luce, ovviamente è stata raccontata perché in fondo, da Romeo e Giulietta, sono cambiati i tempi ma rimaniamo inguaribili romantici.

di Annalisa Grandi