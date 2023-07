Margot Robbie saluta il fan non udente nella lingua dei segni

È diventato virale un video in cui si vede Margot Robbie, protagonista di Barbie, che incontra un fan non udente e inizia a comunicare con lui attraverso la lingua dei segni

Margot Robbie, star di “Barbie” – di Greta Gerwig – è senza dubbio l’attrice del momento. Nel web stanno circolando tantissimi video che vedono come protagonista l’attrice australiana, nelle più svariate occasioni.

In particolare, è diventato virale un video – risalente a settembre dello scorso anno, dopo la première londinese di “Amsterdam” – in cui si vede Margot Robbie che, sul red carpet, incontra un fan non udente e inizia a comunicare con lui attraverso la lingua dei segni.