Mariah Carey “scongelata” dà il via al Natale

Finito Halloween, i pensieri sono rivolti già al Natale. Le festività sono ormai all’orizzonte ed è quindi tempo di “scongelare” Mariah Carey. La “regina del Natale” appare intrappolata in un blocco di ghiaccio; intorno a lei, quattro persone – ancora travestite per Halloween – cercano di liberarla utilizzando il calore emanato da degli asciugacapelli.

Poi l’acuto di Mariah Carey “It’s Time!” (“È ora!”), lo scongelamento del ghiaccio e la celebre canzone natalizia della cantante “All I Want for Christmas Is You“. Mariah – vestita da Babbo Natale – comincia a ballare e divertirsi insieme alle altre persone, vestite questa volta in clima natalizio; alla festa, si aggiungono anche i suoi due figli gemelli, Moroccan e Monroe.

Con grande autoironia, Mariah Carey risponde alle critiche mosse da coloro che, soprattutto negli ultimi anni, dicono che la cantante venga “scongelata” solo durante le festività natalizie quando imperversa il suo tormentone “All I Want for Christmas Is You”.