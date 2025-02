Meg Ryan e Billy Crystal ricreano la celebre scena di “Harry, ti presento Sally…” per il Super Bowl – IL VIDEO

Billy Crystal e Meg Ryan tornano al “Kat’z Delicatessen” di New York City, il ristorante dove, anni prima, è stata girata una celebre scena di “Harry, ti presento Sally…” (1989), tra le più famose in assoluto

Billy Crystal e Meg Ryan tornano al “Kat’z Delicatessen” di New York City, il ristorante dove, anni prima, è stata girata una celebre scena di “Harry, ti presento Sally…” (1989), tra le più famose in assoluto. I due attori protagonisti del film hanno reinterpretato tale scena… per la promozione della maionese “Hellmann’s” in vista del Super Bowl.

Sono seduti a un tavolo, entrambi con un panino in mano; poco dopo, Crystal dice: “Non riesco a credere che ci abbiano lasciato tornare in questo posto”; Ryan risponde scherzando: “Perché? Nessuno se lo ricorda”. Poi Sally mette un po’ di maionese nel suo sandwich e…

Infine si vede l’attrice Sydney Sweeney che cita la nota frase finale del film: “Prendo quello che prende lei”.

di Mario Catania