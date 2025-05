Miley Cyrus e “Something Beutiful”, il miglior disco della sua carriera

Via via che uscivano notizie circa il nuovo disco di Miley Cyrus la curiosità cresceva. Di singolo in singolo ci si è chiesti cosa la giovane star stesse architettando. Ora che abbiamo ascoltato in anteprima “Something Beautiful”, in uscita oggi, possiamo dirlo con una buona dose di certezza: stava costruendo il miglior disco della sua carriera. Non dovrebbe stupire, dopo il Grammy dello scorso anno e osservando quanto sia a fuoco, quanto sappia dove vuole andare, a 30 anni scoccati e dopo una vita sul palco, in chiaro e scuro.



Ed è nei contrasti che questo disco si muove, tra mood post-apocalittici e trasognate ballad, tra archi e beat, tra sax e synth, in un mix distopico che non sembra voler dare risposte chiare neanche nei testi, tra dubbi e domande. Musicalmente è un big bang di mondi diversi, dagli Abba alle fortissime influenze Prog, dal blues fino al semplice piano voce. Che di semplice non ha niente, se si possiede uno strumento vocale come quello di Miley. Ancora una volta, mondi che s’incontrano. Non mancano brani da classifica, come alcuni singoli già editi, ma l’intento è chiaramente altro e spiazzerà qualcuno con più di qualche episodio (“Reborn” su tutti). Lo dimostrano la durata di ogni singola canzone: oltre i 4 minuti, folle per i tempi odierni, direbbe qualcuno. Ma se si è artisti, serve il tempo giusto. E così, come poteva un concept come questo, in mancanza di un tour per scelta,non trasformarsi in un film? Al cinema solo il prossimo 27 giugno.

di Federico Arduini