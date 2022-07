Totti e Ilary nessuna smentita, questa volta è proprio addio

C’è del geniale nel modo in cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno gestito l’annuncio della loro rottura, preannunciando un comunicato e facendo impazzire i social. Dopo qualche ora di attesa, i comunicati stampa sono stati affidati ad Ansa: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato” così Ilary, a cui ha fatto eco Totti sottolineando di aver tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma di aver capito che la scelta della separazione “pur dolorosa, non è più evitabile”.

Per il resto, la notizia non coglie di sorpresa proprio nessuno, nonostante soprattutto lei mesi fa (con lui) si fosse affrettata a smentire. Il motivo è chiaro: all’epoca in ballo c’erano le voci del presunto tradimento di lui e pure di una liason di lei. Ora che la bufera sembrava passata – a prescindere che quei gossip fossero o meno veri – Totti e la Blasi hanno provato a tutelare privacy e rispettive scelte, fino a quando loro stessi non hanno deciso di renderle ufficiali. Non proprio come Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che ci riuscirono davvero, tanto che la rottura colse quasi tutti di sorpresa. Il tentativo è apparso comunque quello e d’altronde per due personaggi così noti lasciarsi è una scelta privata ma con infinite possibili ripercussioni di immagine. Sarebbe ingenuo pensare che non ne siano consapevoli e che non abbiano deciso per la strada che sembrava loro la più indolore.

Poi ci sono i figli, tre, sicuramente da tutelare ma è ovvio che la questione in famiglia si sia svolta in tempi ben diversi da quelli pubblici, come pure è giusto che sia. Negli inguaribili romantici resta un po’ di amarezza per una coppia che sembrava quasi d’altri tempi e che invece al pari di altre è naufragata. Di certo ai due va riconosciuto di averla gestita, alla fine, più come una grande impresa che come un matrimonio.

di Annalisa Grandi