Nicola Lombardo, venerdì 11 aprile esce “Tuono”

Venerdì 11 aprile 2025 esce “Tuono”, il nuovo singolo del cantautore Nicola Lombardo. Scritto da lui e prodotto da GUBER (Gabriele Barban), è il primo brano in italiano pubblicato quest’anno dall’artista cremonese, dopo il featuring “Aurora Skies” con il produttore polacco QBLS.

“Tuono” fonde elementi cantautorali con atmosfere dance ed elettroniche ispirate ai primi anni 2000, raccontando un amore per cui si sarebbe disposti a tutto, un amore che guarisce e illumina.

“Tuono è il brano che ha richiesto meno tempo per essere scritto e prodotto: è nato in modo estremamente naturale. Io e GUBER (Gabriele Barban, produttore di ‘Tuono’ e di altri brani in arrivo) abbiamo lavorato a diverse canzoni che verranno pubblicate nel corso dell’anno. La promozione è in continua evoluzione – una sfida comune per un artista indipendente – e in particolare per me, che ora vivo a Helsinki. Questo implica la necessità di concentrarsi su due diversi tipi di pubblico, oltre all’attività di autore e all’affermazione in un nuovo Paese. ‘Tuono’ è nata un anno fa, poco prima che la mia vita cambiasse. Gli aerei, le distanze, sono elementi ricorrenti nelle mie canzoni, ogni volta in forme nuove” ha raccontato Lombardo.

Nicola Lombardo nasce a Milano il 12 settembre 1995 e inizia a scrivere canzoni già a dieci anni. Dopo un periodo. Nel 2018 firma con l’etichetta Bianca Dischi. Il 5 aprile 2019 pubblica Bosco, il suo primo vero album in italiano, da cui vengono estratti i singoli “Mattino”, “La danza dei passi falsi”, “Bosco” e “Albero”. All’uscita dell’album segue il Bosco d’Inverno Tour, che lo porta a esibirsi a Milano, Roma e Copenaghen.

Negli anni successivi intraprende un percorso da artista indipendente e pubblica diversi singoli, tra cui “Eden Eden”, “How Romantic”, “Paralleli”, “Secadiamogiù” (con tvbmanuel) e “Aurora Skies” (con QBLS). Parallelamente, scrive per artisti come Gobbi, Cordio, Pamela Petrarolo, Katuxa Close, Frontera e Zeno Lee, tra gli altri. Da settembre 2025, Nicola vive a Helsinki.

Preascolta il brano qui: https://drive.google.com/file/d/1GtsyBce819t3ufjesi-zsQHag1Wd6zZh/view