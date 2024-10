Non c’è trucco, ma c’è “Inganno”

Inizio con una premessa che forse risulterà impopolare: a me “Inganno”, la serie Netflix di produzione italiana di cui tanto si parla, è piaciuta. Anche se quasi tutti i critici l’hanno demolita. Resta un fatto: attualmente è la serie non in lingua inglese più vista al mondo su Netflix, con 9,6 milioni di visualizzazioni e 46,4 milioni di ore guardate nella settimana dal 7 al 13 ottobre 2024. E già per questo in verità dovremmo gioire, visto che non capita così di frequente con le serie italiane.

Al di là dei giudizi “Inganno” affronta un tema forse un po’ impopolare: può essere amore fra una donna di sessant’anni e un ragazzo che di anni ne ha la metà? Oppure è solo, appunto, un inganno? Può piacere oppure no come il tema è stato affrontato ma la domanda è: se la storia fosse stata quella di un uomo, di 60 anni, con una trentenne, ci si sarebbe indignati così?

La verità è che ci sono argomenti che ancora sono quasi tabù. Così come la nudità mostrata in tv di una donna non più giovanissima. Senza svelare nulla sulla trama, e fermo restando che rimane fiction, l’argomento è interessante. Anche per chi poi vuole criticare. Può piacere o non piacere, ma vale la pena vederla. Anche per parlarne male.

di Annalisa Grandi