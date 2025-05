Party Like A Deejay 2025, una festa di due giorni nel weekend del 7-8 giugno

Sabato 7 e domenica 8 giugno torna Party Like a Deejay 2025, la grande festa firmata Radio Deejay che per due giorni animerà Parco Sempione e l’Arco della Pace di Milano con musica, sport e intrattenimento. Un evento unico nel panorama nazionale, realizzato con il patrocinio del Comune di Milano.

Due giornate all’insegna di incontri, attività sportive, concerti e iniziative imperdibili. Party Like a Deejay offre un’esperienza straordinaria per tutte le età, grazie a numerose aree tematiche allestite all’interno del parco durante il giorno.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Linus, direttore di Radio Deejay, ha raccontato: “Il primo party lo abbiamo organizzato nel 2019 ed è stato indimenticabile. Quando abbiamo potuto ripartire, nel 2022, abbiamo scelto Parco Sempione per una giornata intera. Negli anni successivi l’evento è cresciuto, diventando un weekend completo. È un progetto che coinvolge molte persone, ma continua a crescere perché è profondamente intergenerazionale. Quest’anno ci sarà una serata d’anteprima il venerdì al Castello Sforzesco con una versione speciale – forse un po’ esagerata – di Radio Linetti. Le due serate musicali, invece, sono dedicate a un pubblico molto giovane, con una line-up davvero importante. E poi continueremo con la versione itinerante ‘Beach Like Deejay’, che toccherà Jesolo, la Puglia, la Toscana e l’Emilia-Romagna.”

Anche Luca De Gennaro, voce storica di Radio Capital, ha sottolineato il coinvolgimento del pubblico: “Lo scorso anno abbiamo capito che chi ascolta Radio Capital ha voglia di vivere la musica dal vivo. Durante l’inverno abbiamo organizzato Capital Jam al Teatro Oscar, con quattro serate speciali che hanno avuto un successo straordinario. Da lì è nata l’idea dell’evento del sabato pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:30, con la grande musica d’autore di Radio Capital. Una line-up variegata, con nomi affermati e nuove voci, in gran parte femminili.”

Dopo i concerti serali, la festa continua con la musica da discoteca. Albertino, protagonista delle notti di Party Like a Deejay, ha scherzato: “Fare la doppia è una promozione… o uno sfruttamento?”

Infine, Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, ha evidenziato l’importanza dell’evento per la città: “Anche quest’anno Party Like a Deejay è un regalo bellissimo per Milano. Da milanese, queste giornate incarnano perfettamente lo spirito di una città che accoglie le sue persone e le nuove generazioni. È un momento di festa, ma anche un’occasione per riscoprire e vivere in modo diverso gli spazi urbani. Per questo, quest’anno Radio Deejay ha voluto aggiungere un tassello in più: saranno distribuite 10.000 Card Cultura ai giovani, una tessera che, al costo simbolico di 15 euro, permetterà di accedere per un anno a tutti i musei civici della città.”

Il programma

Anteprima – Venerdì 6 giugno

Ore 21:00 – Castello Sforzesco (Cortile delle Armi):

Speciale Radio Linetti Live con Linus, dopo il successo del tour teatrale.

Main Event – Arco della Pace

Sabato 7 giugno, dalle ore 20:00:

In concerto: ALFA, ANNALISA, BRUNORI SAS, COEZ, GABBANI, FRANCO126, JOAN THIELE, LUCIO CORSI, OLLY, TANANAI.

Domenica 8 giugno, dalle ore 20:00:

ACHILLE LAURO, BNKR44, BRESH, CAPO PLAZA, COMA_COSE, FEDEZ, GAIA, GHALI, PLANET FUNK, RKOMI, ROSE VILLAIN, SHABLO, GUÈ, TORMENTO E JOSHUA, THE KOLORS, WILLIE PEYOTE.

Chiusura di entrambe le serate: DJ set esclusivo di Albertino.

Biglietti su TicketOne.it

Eventi collaterali – Castello Sforzesco

Sabato 7 giugno

Ore 16:00 – 19:00 – Capital Live (ingresso libero):

Live con ANNA CAROL, EMMA NOLDE, FRANCESCA MICHIELIN, GIORGIO POI, IRENE GRANDI, LEVANTE, VENERUS + special guest.

Domenica 8 giugno – Speakers’ Corner:

10:00 – Deejay Chiama Italia con Linus e Nicola Savino

– Deejay Chiama Italia con Linus e Nicola Savino 11:30 – Chiamate Roma Triuno Triuno con il Trio Medusa

– Chiamate Roma Triuno Triuno con il Trio Medusa 15:00 – Alessandro Cattelan

– Alessandro Cattelan 16:30 – Fabio Volo

– Fabio Volo 18:00 – Pinocchio con La Pina, Diego Passoni e La Vale

Biglietti per i talk su TicketOne.it

Ore 12:45 – Dungeons & Deejay Live (ingresso gratuito con prenotazione):

Partita dal vivo con Francesco Lancia, Alessandra Patitucci, Marisa Passera, Federico Russo, Matteo Curti, Danilo da Fiumicino.

Casa Deejay – Parco Sempione (gratuito)

DJ set, animazione e intrattenimento sulla collinetta della Biblioteca del Parco.

Sabato 7 giugno

11:00 – 0011 (Umberto & Damiano)

12:00 – Andy & Mike

13:00 – Alex Farolfi

14:00 – Gazzology (Gianluca Gazzoli)

15:00 – Chiamate Roma Dream Team (Trio Medusa)

16:00 – Pagoda Deejay (Pinocchio)

17:00 – Solovinili (Nicola Savino)

Domenica 8 giugno