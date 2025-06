Petra Magoni e Mauro Ottolini live questa sera a Chorus Life

Questa era, giovedì 5 giugno alle ore 21:00, il nuovo spazio polifunzionale ChorusLife di Bergamo ospiterà la prima assoluta di “Gira Dischi”, il nuovo progetto di Petra Magoni e Mauro Ottolini, due tra i più poliedrici artisti della scena musicale italiana.

Concepito come un omaggio alla grande canzone d’autore, “Gira Dischi” non è un semplice tributo, ma una vera e propria rivisitazione creativa di brani firmati da giganti come Lucio Battisti, Paolo Conte, Bruno Lauzi, Giorgio Gaber, Fabrizio De André, e altri ancora. Un viaggio musicale, in cui ogni canzone viene riletta con la personalità.

Petra Magoni, interprete eclettica, ha collaborato con grandi nomi della musica italiana e internazionale, tra cui Al Jarreau, Paolo Fresu, Morgan, Mario Biondi, Francesco Bearzatti, Peppe Servillo, solo per citarne alcuni. Dotata di una forte carica comunicativa, Magoni sa passare con disinvoltura dalla musica classica al jazz, dal pop al teatro-canzone.

Mauro Ottolini, tra i trombonisti e arrangiatori più stimati del panorama europeo, ha fatto della contaminazione la sua cifra distintiva. Spazia con naturalezza dal jazz al rock, dal pop alla sperimentazione, collaborando con artisti del calibro di Enrico Rava, Stefano Bollani, Frank Lacy, Grace Jones, Vinicio Capossela, Patty Pravo, Raphael Gualazzi, Brunori Sas, e molti altri.

“Gira Dischi” è dunque un viaggio sonoro pieno di fascino, libertà e immaginazione, guidato da due musicisti che non temono di mescolare stili e mondi, per restituire nuova vita ai capolavori della canzone italiana.