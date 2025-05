Piano City Milano 2025, dal 23 al 25 maggio 250 concerti

Piano City torna dal 23 al 25 maggio con nuovi ed emozionanti concerti in tutta Milano per questa quindicesima edizione

Dal 23 al 25 maggio 2025 torna Piano City Milano, il festival che fa risuonare la musica del pianoforte in ogni angolo del capoluogo lombardo – dai parchi ai cortili, dalle piazze alle case private che si aprono al pubblico per l’occasione fino a numerosi spazi insoliti e inediti che vengono inaugurati con la rassegna. Promosso e prodotto da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano, con il sostegno del Ministero della Cultura, la quindicesima edizione del festival è un’iniziativa inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

L’edizione 2025, diretta da Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, animerà Milano con oltre 250 concerti in più di 130 luoghi diversi, trasformando ogni angolo della città in un palcoscenico aperto. L’inaugurazione si terrà venerdì 23 maggio alle 21.00, con la performance molto attesa di Chilly Gonzales, noto per la sua capacità di fondere virtuosismo pianistico, composizione contemporanea e teatralità, che per l’occasione proporrà le sue musiche originali per l’evento che aprirà ufficialmente questa edizione di Piano City Milano.

Il protagonista del concerto conclusivo sarà invece Amaro Freitas, per la prima volta ospite del festival e tra i pianisti più innovativi della scena jazz contemporanea. Il suo live, previsto per domenica 25 maggio al Main Stage della Galleria d’Arte Moderna(GAM), rappresenterà un momento di grande intensità artistica e simbolica.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina a Palazzo Marino ha raccontato: “Quest’anno stiamo parlando di 250 concerti in 130 luoghi diversi che fanno di Piano City un punto di riferimento per le iniziative culturali della nostra città. C’è la necessità ogni anno di fare qualcosa di più e meglio. Ogni anno è una piccola impresa e, nonostante le difficoltà, questo è un grande evento inclusivo: il senso è portare la musica a tutti. Inoltre, è un evento che ci aiuta molto a rigenerare gli spazi urbani, una delle cose più difficili da fare in una città moderna”.

L’assessore alla cultura di Milano Tommaso Sacchi ha sottolineato l’emozione di esser giunti alla 15esima edizione: “Si è arrivati al consolidamento e alla crescita sempre costante di questa rassegna, che non smette di stupire per i format e i progetti concertistici che offre. Quest’anno torna la rotonda della Besana, protagonista negli scorsi anni anche di pianoforti in simultanea, ma anche il museo del Duomo”.

“Dall’alba al tramonto alla notte, dall’Arena ai nuovi quartieri, dalla classica all’inaudito, Piano City

Milano è la colonna sonora di una metropoli in continuo movimento e i tre giorni del festival sono

solo il culmine di programmi costruiti durante tutto l’anno con pianisti provenienti dal mondo intero,

grazie al prezioso supporto delle istituzioni e dei partner e alla generosa ospitalità delle realtà del

territorio e dei milanesi – ha raccontato la direttrice artistica Ricciarda Belgiojoso – La forza di questo festival penso sia la sua coralità, dal musicista al cittadino che fa da spettatore. Sono tre giorni che sono il culmine di un lavoro che dura un anno intero”.

Nel vasto programma, è impossibile non citare i concerti all’alba: Sabato 24 all’Arena di Milano, Angelo Trabace accoglie il giorno con il suo nuovo live Abbash: il pianoforte si fonde con il primo chiarore del cielo in un’atmosfera sospesa, poetica, quasi onirica. Domenica, invece, è la Darsena a fare da palcoscenico naturale a un concerto tutto al femminile, con Elena Chiavegato che esegue Femmes de légende di Mel Bonis.

Anche Armani/Silos, dopo il successo riscontrato lo scorso anno, torna nel ricco programma di Piano

City Milano con un appuntamento speciale pensato per la quindicesima edizione del festival.

Domenica 25 maggio alle 11.00 Giovanni Truppi si esibirà in Mio Mini Piano, in dialogo con Daniele

Pintaldi. Partendo dall’esigenza concreta di avere un vero pianoforte trasportabile, Truppi ha

smontato e reinventato un pianoforte verticale. Il risultato è un piano disassemblato, ricostruibile,

amplificato, che mantiene il tocco acustico e diventa parte integrante dello spettacolo.

Triennale Milano Teatro ospita un percorso articolato. Alle 11.00 Emanuele Ferraripresenta la Piano Lesson incentrata su Mozart Musicainscena, seguito da Enrico Intra alle 12.30 con il suo jazz raffinato. Nel pomeriggio Luciano Chessa con la Piano Lesson sul Futurismo alle 14.30, Sandro Cappelletto alle 16.30 con la presentazione della nuova Enciclopedia della Musica Contemporanea Treccani, da lui curata in occasione del centenario della Treccani, e Maria Grazia Bellocchioal pianoforte. Alle 19.00 Bruno Canino con musiche di grande eleganza di Fauré e Ravel.

Leggi qui il programma completo: https://pianocitymilano.it/programma/

di Federico Arduini