Pianocity Milano 2023, aprono Bollani e Baricco

Con la stagione primaverile alle porte, torna anche quest’anno Pianocity Milano, il festival di pianoforte riconosciuto tra i più prestigiosi d’Italia, con un’edizione ricca di appuntamenti. Spalmati in tre giorni nel week end tra venerdì 19 e domenica 21 maggio, i circa 250 eventi toccheranno diversi universi musicali, tutti declinati sapientemente dalle mani di oltre 300 artisti diversi sui tasti del vero protagonista assoluto della kermesse: il pianoforte.

Una manifestazione unica nel suo genere che, coinvolgendo istituzioni, associazioni, partner e cittadini, riesce a raggiungere ogni zona della città di Milano, toccando 140 diversi siti.

“Sono affezionato a Piano City. Dal 2011 si va avanti con costanza e questa è una cosa molto milanese”, ha commentato il Sindaco di Milano Beppe Sala durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Marino: “Difendo l’idea che Milano viva tanto sui suoi eventi. Non è sempre tutto perfetto, ma qual è un’alternativa di senso per Milano, rispetto a essere aperta, attrattiva, in condizione di creare lavoro e costruire la sua reputazione?“.

Ad aprire le danze sarà il live “Novecento: Il Duello” nel parco della Galleria d’Arte Moderna venerdì 19 maggio alle ore 21.00, con Alessandro Baricco e Stefano Bollani. Una sfida fra Jelly Roll Morton e Novecento interpretati al pianoforte da Stefano Bollani e raccontati da Alessandro Baricco. La formula della musica al piano accompagnata dalla lettura è una novità di questa edizione di Pianocity, e verrà riproposta in altri eventi, in collaborazione con LetMi: dall’incontro tra Antonio Scurati e ben tre pianoforti, con le giovani brillanti Siwen Chen, Marina Miani e Carla Sgoifo, fino alla lettura delle pagine di “Arancia Meccanica” con Marco Rossari, traduttore della nuova edizione italiana del romanzo per Einaudi, affiancata da musiche scelte di Beethoven con Eliana Grasso.

Il cuore pulsante di quest’edizione saranno i giardini della Galleria d’Arte Moderna che, oltre al concerto inaugurale, vedranno diversi altri appuntamenti divisi tra i tre palchi siti in diverse zone del parco. “Niente è lasciato al caso durante la preparazione del Festival. Dalla scelta dei luoghi, ai repertori fino agli artisti, tutto è deciso in sinergia con i singoli municipi e con il Comune e declinato a seconda della scelta del sito” ci ha raccontato a margine della conferenza stampa la direttrice artistica del festival Ricciarda Belgiojoso. “Pianocity è concentrato in tre giorni ma in realtà è una manifestazione che vive tutto l’anno proprio perché è il risultato di una stretta come collaborazione tanti diversi soggetti”.

E se tutto questo non dovesse bastare, dopo tre lunghi anni di assenza, Piano City Milano apre nuovamente le porte delle case dei milanesi, trasformando gli spazi domestici e i cortili privati in luoghi d’incontro e di performance musicali (a ingresso libero, previa prenotazione).

In questa occasione, la musica permea sempre più in profondità il tessuto della città, accompagnando con le note la quotidianità delle persone non solo negli spazi pubblici ma anche all’interno delle abitazioni, con l’intento di ascoltare talenti nazionali e internazionali ancora da scoprire in contesti intimi e conviviali. “I giovani talenti che si esibiscono durante il festival sono bravissimi e super selezionati” – ha sottolineato Belgiojoso – “Dare loro l’occasione di suonare, di farsi conoscere e avviare la carriera concertistica è per noi importantissimo. A volte vediamo che tra il pubblico ci sono degli agenti o dei personaggi del mondo della musica che vanno in ascolto e in cerca di nuovi talenti. Ci fa molto piacere vedere che alcuni giovani artisti, che sono un po’ nati con Pianocity, ora fanno delle carriere internazionali pazzesche: da Leonora Armellini, vincitrice del premio Chopin, che con noi ha suonato per anni, fino a Thomas Umbaca che è dei nostri da quando era ragazzino e ora è qui per presentare un nuovo disco”.

Infine, la scelta siti poco noti ai cittadini o di nuova costruzione fa sì che Pianocity svolga di fatto anche un importante ruolo nel far conoscere ai Milanesi sempre di più la propria città: ”Quest’anno per esempio ci sono Big, Borgo intergenerazionale Greco, e il Certosa District, ma anche gli scorsi anni abbiamo scelto luoghi poco noti che poi son diventati punti di riferimento per cittadinanza: da Mare culturale urbano all’Ex Macello in viale Molise” ha concluso Ricciarda.

Il programma degli eventi di Piano City Milano 2023 è online da oggi, giovedì 13 aprile, sul sito ufficiale della rassegna http://www.pianocitymilano.it/

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo diverse indicazioni sul programma. Eventuali prenotazioni potranno essere effettuate sul sito ufficiale della manifestazione a partire dal 4 maggio.

di Federico Arduini