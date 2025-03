Pino Daniele, da oggi online il trailer di “Pino”

Da oggi, venerdì 14 marzo, è online il trailer di “Pino”, il documentario diretto da Francesco Lettieri e dedicato a Pino Daniele. Prodotto da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film, e distribuito da Lucky Red in collaborazione con Netflix e Tim Vision, il film arriverà nelle sale solo per tre giorni: il 31 marzo, l’1 e il 2 aprile.

Un artista unico, capace di fondere la tradizione napoletana con la musica nera creando sonorità originali, Pino Daniele è stato un cantautore, un poeta, un chitarrista straordinario. La sua musica e la sua voce hanno raccontato emozioni, sogni, lotte e successi, segnando intere generazioni.

Il documentario ripercorre la sua vita attraverso immagini inedite: video di concerti, backstage, sessioni in studio, fotografie di famiglia, appunti personali e strumenti musicali. A guidare questa narrazione è il giornalista e critico musicale Federico Vacalebre, che va alla ricerca dell’eredità lasciata da Pino, scoprendo che, in fondo, non se n’è mai davvero andato.

Attraverso interviste a chi lo ha conosciuto da vicino – artisti come Jovanotti, Vasco Rossi, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, James Senese, Eric Clapton, Tullio De Piscopo, Tony Esposito e molti altri – il film offre un ritratto intimo e autentico di un uomo che, pur essendo profondamente napoletano, ha sempre cercato contaminazioni e ispirazioni da tutto il mondo.

Tra immagini d’archivio e riprese nella Napoli di oggi, “Pino” racconta non solo la vita di un artista straordinario, ma anche il legame indissolubile tra le sue canzoni e la città che continua a viverle ogni giorno.