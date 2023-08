Massimo Ranieri canta “L’italiano” di Toto Cutugno. Il meraviglioso omaggio, ieri sera al termine del suo concerto al Teatro di Verdura di Palermo.

“Ciao Toto, grazie. Grazie per la tua gentilezza, per la tua signorilità. Grazie per tutto quello che ci hai lasciato” ha detto Ranieri, visibilmente emozionato.