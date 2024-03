Partono i concerti evento di Renato Zero: “Sono nato due volte: una a Roma, una a Firenze”

Con oltre 30 brani accuratamente selezionati, tra grandi classici e perle rare, e una durata di oltre tre ore, il palco del Nelson Mandela Forum di Firenze è stato trasformato in un turbine di emozioni. Il debutto di “Autoritratto – Concerto evento”, la nuova avventura live di Renato Zero, è stato un successo di video suggestivi, visual coinvolgenti e un medley dance che ha fatto scatenare il pubblico presente in sala.

“Ho scelto l’essenziale. Credo che sia arrivato il momento, anche i tempi lo suggeriscono, di dare un pochino un’occhiata alle cose veramente importanti, profonde, a messaggi che siano incisivi” racconta Renato. E su Firenze: “ Io sono nato praticamente due volte: una volta a Roma e una seconda volta a Firenze. Ci torno con questa voglia, questo desiderio, di emozionarmi ed emozionare ancora una volta”.

I 14 imperdibili spettacoli previsti per l’intero mese di marzo nei palasport di Firenze e Roma, sono ora accompagnati da due nuove date estive da segnare in agenda. Il 14 giugno all’Arena della Vittoria di Bari e il 21 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli saranno due serate indimenticabili, immerse nelle suggestive atmosfere delle venue all’aperto del Sud Italia. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di giovedì 7 marzo su renatozero.com, vivaticket.com e presso tutti i punti vendita Vivaticket.

IL CALENDARIO

2 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

3 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

5 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

6 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

9 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

10 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

13 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

14 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

16 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

17 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

20 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

23 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

24 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

14 GIUGNO 2024 – BARI @ ARENA DELLA VITTORIA – NUOVA DATA

21 GIUGNO 2024 @ NAPOLI – PIAZZA DEL PLEBISCITO – NUOVA DATA

di Federico Arduini