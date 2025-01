Renato Zero, dal 17 gennaio fuori due nuove rivisitazioni di brani storici

Renato Zero continua il suo viaggio musicale tra i capolavori dei più grandi miti internazionali. Da venerdì 17 gennaio, saranno disponibili in digitale e in radio due nuove tracce, pubblicate da Tattica: “Che miracolo sei”, una reinterpretazione inedita della leggendaria “What a Wonderful World”, indissolubilmente legata alla voce di Louis Armstrong, e “Suoni”, una personale rilettura del classico “Sunny” di Bobby Hebb.

Questi due omaggi musicali non si limitano al digitale: saranno infatti raccolti in uno speciale 45 giri in edizione limitata e numerata, disponibile per il pre-order dal 17 gennaio e in uscita il 31 gennaio. Con queste nuove interpretazioni, Renato Zero prosegue il suo progetto di tributo ai geni della musica mondiale, iniziato a fine 2024 con le cover di Elton John (“Silenzio che lo sguardo tuo parla per te”) e Bob Marley (“Resta accanto a me”), presentate in anteprima durante le ultime serate del trionfale tour “Autoritratto – I concerti evento” al Palazzo dello Sport di Roma.

Un viaggio artistico che celebra la forza universale della musica e conferma ancora una volta Zero come un pioniere capace di unire epoche, culture e generazioni attraverso la sua inconfondibile voce.