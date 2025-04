Rihanna sta tornando. La cantante è (quasi) pronta a chiudere il suo nono album. Otto anni in studio per proporre ai fan un disco tutt’altro che mediocre

Rihanna sta tornando. La cantante è (quasi) pronta a chiudere il suo nono album. Otto anni in studio per proporre ai fan un disco tutt’altro che mediocre

Rihanna sta tornando. La cantante è (quasi) pronta a chiudere il suo nono album. Otto anni in studio per proporre ai fan un disco tutt’altro che mediocre

I fan non stanno più nella pelle: Rihanna è (quasi) pronta a chiudere il suo nono album, il primo dopo “Anti” che risale al 2016. Lo ha rivelato la stessa cantante barbadiana in un’intervista rilasciata ad “Harper’s Bazaar”. Ha raccontato di aver trascorso otto anni in studio per poter proporre alla folta platea dei suoi supporter un disco tutt’altro che mediocre. E ha aggiunto: «È questo il motivo per il quale ho aspettato. Ogni volta pensavo: “No, non sono io. Non è giusto. Non corrisponde alla mia crescita. Non corrisponde alla mia evoluzione”. […] Tutto questo tempo lontano dalla musica deve contare per la prossima cosa che le persone ascolteranno. Deve contare. Deve avere importanza. Devo dimostrare loro il valore dell’attesa». Segno di maturità artistica, di autoconsapevolezza e, soprattutto, di onestà intellettuale.

Il 18 gennaio Rihanna era stata avvistata alle 2.30 di notte in uno studio di registrazione newyorkese. D’altra parte, già lo scorso agosto “The Sun” aveva assicurato che il nuovo progetto discografico dell’interprete di “Love on the Brain” – il cui patrimonio ammonta a circa 1,4 miliardi di dollari – avrebbe visto la luce nel 2025 con tanto di tour mondiale in serbo. Forse il tabloid inglese aveva esagerato, ma qualcosa si sta muovendo. Nonostante “Vogue” abbia recentemente titolato un articolo sul tema con una vena ironica e un po’ scettica: “L’attesa del nuovo album di Rihanna è essa stessa il nuovo album di Rihanna?”.

Scherzi a parte, nel 2017 – quando Rihanna aveva parlato per la prima volta del fatidico nono – si era diffusa la voce che ci sarebbe stata una forte impronta reggae. Dopo aver egregiamente attraversato il contemporary rhythm and blues e il dance pop con influenze urban, in quali sentieri ritmici ci condurrà ora l’eroina nazionale delle Barbados, ambasciatrice plenipotenziaria del suo Paese? «So che non sarà quello che tutti si aspettano – ha dichiarato ancora nella conversazione con “Harper’s Bazaar” – e non sarà commerciale o digeribile in radio. Sarà dove la mia arte merita di essere in questo momento». Assertiva e misteriosa al punto giusto.

Dal 2016 le apparizioni di Rihanna su “Billboard” e compagnia si contano sulle dita: ha collaborato a “Selfish” di Future, a “Wild Thoughts” di Dj Khaled con Bryson Tiller, a “Loyalty” di Kendrick Lamar e “Lemon” dei N.E.R.D. Dopo il passaggio da Warner a Sony nel 2019, è uscito il singolo “Believe It” con PartyNextDoor (2020). Il 28 ottobre 2022 è stato pubblicato “Lift Me Up”, primo brano solista dopo sei anni, contenuto nella colonna sonora del film “Black Panther: Wakanda Forever”. Si tratta di una ballata meravigliosa, commovente, che è stata candidata ai Golden Globe e agli Oscar. «Bruciando in un sogno senza speranza, / stringimi quando vai a dormire, / tienimi al sicuro… / Abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di amore».

Ma il pezzo migliore degli ultimi tempi è “FourFiveSeconds” (2015), interpretato con Kanye West e con il grande Paul McCartney alla chitarra acustica: un mix di rhythm and blues, folk e una puntina di gospel. Una sintesi semplicemente perfetta per una canzone di «crepacuore e redenzione», come hanno notato i critici musicali. Esperta di make-up e di moda, mamma di due bambini, nuovo volto di J’adore (fragranza di punta di Dior) e vincitrice di nove Grammy, Rihanna è l’artista femminile con più vendite nel XXI secolo: sette singoli certificati diamante negli Stati Uniti e quattordici al primo posto nella “Billboard Hot 100”. E il disco venturo non sarà da meno: c’è da scommetterci.

Di Alberto Fraccacreta