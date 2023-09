Ritorno al Futuro nelle sale in 4k il 21 ottobre

Che la data del 21 ottobre non sia una data causale chi mastica di cinema lo sa molto bene. Si tratta dell’esatto giorno in cui Marty McFly nel capolavoro “Ritorno al Futuro” approda proprio nel futuro 2015, provenendo dal 1985, dopo essere stato nel 1955. E anche quest’anno proprio il 21 ottobre, per festeggiare Marty McFly, Doc Brown e tutti gli altri memorabili personaggi della saga, Nexo Digital ha organizzato, come ormai da tradizione, il Ritorno al Futuro Day al cinema che permetterà agli spettatori di rivedere in tutta la sua bellezza su grande schermo e in 4K il primo storico episodio della trilogia.

In tantissime sale verranno anche distribuiti speciali Golden Ticket Celebrativi dedicati all’edizione 2023 di questo evento: un oggetto da collezione a edizione limitata realizzato appositamente per questa uscita cinematografica. Inoltre, nelle sale saranno affissi i nuovi poster e nuove locandine del film.

Un’occasione per tutti fan della trilogia di riunirsi davanti ai cinema italiani vestendosi come i protagonisti di Ritorno al Futuro con costumi, abbigliamento e accessori per poi condividere sulle piattaforme social un’immagine utilizzando l’hashtag #RitornoAlFuturoDay2023.