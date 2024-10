“Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band”, dal 25 ottobre su Disney+

È in arrivo il 25 ottobre in esclusiva su Disney+ “Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band“, un documentario originale che sarà presentato in anteprima alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle Arts.

Il film offre uno sguardo approfondito sulle leggendarie performance live della band, con riprese inedite delle prove e momenti dietro le quinte, arricchiti dalle testimonianze dello stesso Springsteen. I fan potranno vedere per la prima volta immagini professionali del tour 2023-2024 (che avrebbe dovuto toccare anche l’Italia a San Siro), seguendo la band attraverso un processo di preparazione unico e le esibizioni davanti a migliaia di spettatori in tutto il mondo.