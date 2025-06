Rocco Hunt e Noemi insieme in “Oh Ma”, fuori dal 20 giugno

Dopo giorni di teaser sui social, arriva la conferma: Rocco Hunt e Noemi uniscono le forze per il nuovo singolo “Oh Ma”, disponibile da venerdì 20 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano è un’esplosione di estate: tra spiagge, piazze, amori e mare, le voci dei due artisti si fondono in una traccia vivace e coinvolgente. Rocco porta la sua verve pop-urban, Noemi la sua intensità vocale, creando una canzone che sa di sole e leggerezza.

L’anteprima live del singolo è prevista per il 13 giugno su Rai 1, durante i Tim Summer Hits, dove i due artisti si esibiranno insieme per la prima volta con questo brano. L’estate 2025 si prospetta così piena di musica e concerti per entrambi.

Noemi darà il via al suo tour estivo il 14 luglio, un preludio ai live autunnali nei teatri e al grande evento del Palazzo dello Sport di Roma a dicembre.

Per Rocco Hunt, invece, l’estate si apre con il “Ragazzo di giù Tour 2025”, in partenza il 20 giugno da Campobasso. La tournée toccherà piazze e festival in tutta Italia, culminando con due importanti eventi: l’11 settembre alla Reggia di Caserta e il 6 ottobre all’Unipol Forum di Milano.



Ecco alcune delle date confermate per il “Ragazzo di giù Tour 2025”:

20 giugno | Campobasso – Festival dei Misteri

25 luglio | Peschici – Note di Mare

27 luglio | Polignano a Mare

8 agosto | Sabaudia – Arena del Mare

19 agosto | Cirò Marina – Krimisound

22 agosto | Catania – Sotto il Vulcano Fest

23 agosto | Palermo – Dream Pop Festival

11 settembre | Reggia di Caserta

6 ottobre | Milano – Unipol Forum