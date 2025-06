Saluber Jazz Festival, dal 27 al 29 giugno. Tra gli artisti Jany McPherson

Dopo il successo delle passate edizioni, il Saluber Jazz Festival torna a Calcinato (Brescia) il 27, 28 e 29 giugno con una nuova edizione ricca di emozioni e musica d’eccellenza. Si tratta del primo festival musicale italiano ospitato all’interno di un’azienda, una realtà unica nel suo genere: Saluber, impresa attiva nel settore della disinfestazione e del pest control, ha ideato e realizzato interamente l’iniziativa, senza ricorrere a sponsor esterni, con l’obiettivo di offrire un’occasione di benessere, cultura e condivisione sia ai dipendenti che alla comunità locale.

La manifestazione si svolgerà nel piazzale della sede operativa dell’azienda, in via Cavour 141 a Calcinato, trasformato per l’occasione in un suggestivo palcoscenico all’aperto. La direzione artistica è curata dal percussionista cubano Ernesttico (Ernesto Rodriguez), che ha selezionato tre serate di grande spessore artistico.

Il programma



– Si apre giovedì 27 giugno alle 21.30 con la raffinata eleganza della pianista, cantante e compositrice Jany McPherson, accompagnata da Ronald Moran al contrabbasso e Lukmil Perez alla batteria.



– Venerdì 28 giugno, sempre alle 21.30, i protagonisti saranno i ritmi afro-fusion della Paa Kow Afro Fusion Orchestra, un ensemble energico guidato dal batterista e cantante ghanese Paa Kow, affiancato da una formazione internazionale di musicisti.



– Sabato 29 giugno gran finale con i Dirotta Su Cuba, band simbolo del funk italiano anni ’90, capitanata da Simona Bencini e formata da musicisti di alto livello, pronti a infiammare il pubblico con un mix di groove e sonorità soul.

Accanto ai concerti, a partire dalle ore 20.00, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Suoni Senza Confini” di Fabio Rizzini, un racconto per immagini che esplora la forza espressiva della musica attraverso culture, volti ed emozioni.

Un festival che unisce passione, responsabilità sociale e grande musica: “La musica e i musicisti sono al centro dell’attenzione – ha raccontato Ernesto Rodriguez, in arte Ernesttico, direttore artistico della manifestazione – Questo è il criterio fondamentale con cui ho concepito questa terza edizione del Festival. Onorato della responsabilità che mi è stata concessa, metterò tutta la mia esperienza e passione di musicista e di direttore artistico per far vivere agli artisti e al pubblico presente emozioni uniche da ricordare”.