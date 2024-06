Saluber Jazz Festival, dal 28 al 30 giugno: Nick the Nightfly Quintet tra gli artisti

Dopo il successo della prima edizione, il 28, 29 e 30 giugno a Calcinato (Brescia) torna il SALUBER JAZZ FESTIVAL, il primo festival musicale in Italia ad essere ospitato all’interno di un’azienda. Questo evento, creato da Saluber, è pensato per il benessere dei dipendenti e per offrire alla comunità un’occasione di condivisione e di immersione nella bellezza dell’arte.

Il Saluber Jazz Festival nasce da un’idea innovativa: per la prima volta una piccola azienda, la Saluber srl, specializzata in disinfestazione e controllo dei parassiti, organizza autonomamente, senza l’aiuto di sponsor, un festival di grande rilevanza artistico-culturale, con l’intento di arricchire sia il pubblico che il territorio circostante.

Il festival vedrà la partecipazione di musicisti di fama internazionale e si terrà nello splendido scenario del piazzale della sede operativa dell’azienda in via C. Cavour 141 a Calcinato (BS), offrendo musica d’eccellenza e regalando emozioni indimenticabili al pubblico e alla comunità locale. La direzione artistica del festival è affidata all’artista cubano Ernesto Rodriguez, conosciuto come Ernesttico.

“L’idea era di voler offrire qualcosa di unico al territorio che ci ospita, ai collaboratori dell’azienda stessa. È stato un regalo che è stato fatto inizialmente per loro, i collaboratori, perché nella nostra filosofia aziendale il benessere viene valutato a tutto tondo. Ovviamente è un Festival musicale perché io e mio fratello siamo profondamente appassionati di musica, tra l’altro siamo due percussionisti. Ecco forse perché il karma ci ha portato poi ad avvicinarci ad Ernesto” ha raccontato durante la conferenza stampa di presentazione Ciro D’Amicis, CEO della Saluber.

“Mi sono lasciato trasportare dall’ispirazione. Con Ciro abbiamo fatto delle conversazioni e ho cercato di lasciare andare la mia creatività, facendomi guidare da un’esperienza di 35 anni. La concezione artistico-stilistica del festival si fonda su un concetto fondamentale che guida il mio lavoro: “donare emozioni” – ha raccontato Ernesttico – Questo concetto mi ha ispirato fin dall’inizio, quando l’ideatore mi ha parlato del progetto e mi ha chiesto di dirigere il festival. Ho voluto creare un’esperienza coinvolgente e memorabile per il pubblico, quindi in sole tre sere ho selezionato artisti che rappresentassero tre mondi musicali distinti: l’Europa con il blues di Nick The Nightfly (UK), l’imponente Africa con Richard Bona (Camerun) e la freschezza del Sud America con Yilian Cañizares (Cuba/Brasile)”

Il 28 giugno alle ore 21.30 apre il festival il concerto del NICK THE NIGHTFLY 5TET, composto da Nick The Nightfly (voce e ukulele), Jerry Popolo (sax), Pietro Lussu (piano), Francesco Puglisi (basso), Amedeo Ariano (batteria).

Il giorno seguente, il 29 giugno alle ore 21.30, è atteso il concerto del RICHARD BONA TRIO, formato da Richard Bona (basso, voce), Ciro Manna (chitarra) e Nicolas Viccaro (batteria).

Il 30 giugno alle ore 21.30 si esibirà il gruppo YILIAN CAÑIZARES HABANA BAHIA con Yilian Cañizares(voce, violino, tastiere), Yasser Herrera “El Gozo”(tastiere), Childo Tomas (basso), Japa System(percussioni brasiliane), Ernesttico (percussioni cubane) e Daniele Valentini (fonico).

Durante i tre giorni del Saluber Jazz Festival all’interno degli spazi dell’azienda verrà anche allestita una mostra fotografica di Massimo Di Vinci che, negli anni, ha immortalato numerosi musicisti jazz.

Gli eventi saranno aperti, gratuitamente, a tutti coloro che vorranno partecipare, previa iscrizione sul sito:https://www.eventbrite.it/o/saluber-64593158043