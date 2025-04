Sangiovanni, esce oggi il nuovo singolo “Luci allo Xeno”

Esce oggi “Luci allo Xeno”, il nuovo singolo di Sangiovanni, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip ufficiale. Il brano entrerà in rotazione radiofonica a partire dall’11 aprile.

Con Luci allo Xeno, sangiovanni inaugura un nuovo capitolo della sua carriera, segnando il ritorno sulle scene con un brano elettro-pop dalle tinte dance, presentato in anteprima lo scorso 2 aprile durante una speciale live session riservata ai fan a Roma.

Il pezzo, scritto dallo stesso artista insieme ad Alessandro La Cava, mescola immagini di inquietudine e smarrimento con visioni luminose di speranza. L’alba, simbolo di rinascita, diventa la meta di un viaggio notturno interiore, in cui il “mettersi in strada” è un atto di trasformazione e autoanalisi. La produzione, firmata da zef e zazu, spinge il brano con un ritmo incalzante, arricchito da sintetizzatori e percussioni elettroniche, mentre la melodia di Stefano Tognini e Davide Grigolo accompagna la voce di sangiovanni verso un ritornello esplosivo e liberatorio.

Il videoclip ufficiale, diretto da Francesco Matroneo e prodotto da Panoramic Studio, traduce in immagini il concept del brano: un viaggio notturno che si trasforma in metafora della rinascita. Il passaggio dalle tenebre alla luce dell’alba è raccontato attraverso un’estetica in evoluzione, che riflette il cambiamento emotivo e personale dell’artista. Le luci allo xeno, fredde e taglienti, diventano così il simbolo di una guida nel percorso incerto della vita.

Il ritorno di sangiovanni è stato annunciato con un video pubblicato sui social, accolto con entusiasmo dai fan e accolto come l’inizio di una nuova fase creativa. Con Luci allo Xeno, l’artista conferma la sua capacità di raccontare la complessità emotiva della sua generazione, tra fragilità e voglia di riscatto.

Cantautore veneto, sangiovanni fonde pop contemporaneo e influenze urban con una scrittura diretta e autentica, dando voce a chi si muove ogni giorno in bilico tra sogni, dubbi e desideri. Il suo stile inconfondibile unisce freschezza melodica e profondità emotiva, creando un linguaggio musicale che continua a evolversi insieme a lui.