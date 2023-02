Sanremo 2023, le pagelle della quarta serata

Anche il quarto appuntamento di Sanremo 2023 si è concluso, con Mengoni vincitore della serata duetti

Era una delle serate più attese di questo Festival, vuoi per gli oltre 56 artisti saliti sul palco o per la curiosità in merito ai duetti. Chiunque faccia musica sa quanto sia difficile fare una cover fatta bene, mettersi il vestito di un altro ma modificarlo perché sembri il più possibile tuo. Qualcuno ieri sera c’è riuscito, qualcuno decisamente no.

Marco Mengoni non si accontenta del primo posto nella classifica generale, ma insieme al Kingdom Choir si è aggiudicato con ‘Let it be’ anche la vittoria della serata duetti, seguito da Ultimo (eterno secondo?), Lazza, Giorgia e Mr Rain.

La classifica generale provvisoria si è pertanto trasformata ancora alla luce dei voti della quarta giornata: