Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata

Seconda serata di Sanremo archiviata tra classifiche parziali, ospiti e polemiche

Buona la seconda, anche se a ritmi più blandi della Prima. Oltre all’esibizione dei restanti 14 big in gara, tra cui spicca l’esibizioni di Colapesce-Dimartino, sono stati gli ospiti a farla da padrone. Se l’inedito trio Morandi-Ranieri-Albano ha fatto cantare l’Ariston e i salotti di tutta Italia, i Black Eyed Peas li ha fatti ballare. Polemiche sulla performance di Fedez, che si è scagliato contro il viceministro Bignami e contro il Codacons.

Questa la prima classifica generale dei 28 artisti in gara al festival, dopo le prime due serate votate dalla sala stampa: Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Madame, Tananai, Elodie, Coma_cose, Lazza, Giorgia, Rosa Chemical, Ultimo, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Paola e Chiara, Cugini di Campagna, Levante, Mr. Rain, Articolo 31, Gianluca Grignani, Ariete, Modà, gIANMARIA, Olly, LDA, Will, Anna Oxa, Shari, Sethu.

Qui di seguito alcuni voti della serata

Morandi/Ranieri/Albano – Voto: 9

Ad oggi, indubbiamente uno dei momenti più alti degli ultimi Festival di Sanremo. Le tre leggende della musica nostrana si sono esibiti per la prima volta sul palco dell’Ariston facendo cantare milioni di italiani e ricordando che la voce non è seconda al saper stare su di un palco. Classe, talento e dedizione. E chissà che non possa esserci un tour a tre nel futuro…

Colapesce/Dimartino – Voto: 8

Era difficile fare bene come con il tormentone “Musica Leggerissima”. Eppure i due sembrano esserci riusciti. Una magica alchimia che speriamo possa durare ancora a lungo

Black Eyed Peas – Voto: 7,5

Finalmente il ritorno degli ospiti internazionali a Sanremo, dopo gli anni delle restrizioni dovute alla pandemia da covid19. Si prendono il palco e fanno ballare tutti. No, quella non è Fergie

Tananai – Voto 7

Sceglie una ballad dedicata ad una coppia di ragazzi ucraini. Ne canta la storia con rispetto e attenzione. Bravo

Fagnani – Voto 6,5

Belva senza artigli. Bel monologo, forse un pò troppo impostata. Qualche graffietto qua e là ma fuori focus

Giorgia – Voto 6,5 (con riserva)

Pare ci si siano messi in mezzo dei problemi tecnici a mettere i bastoni tra le ruote di Giorgia, attesissima sul palco dell’Ariston. Qualche imprecisione, ma il pezzo è forte. Attendiamo la ricanti

di Federico Arduini