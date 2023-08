“Scorre – Festival”, prosegue la 3ª edizione tra Parma, Ferrara e Reggio Emilia

Scorre – Il Festival, giunto quest’anno alla sua 3ª edizione, rappresenta un vero e proprio “fiume” di appuntamenti che ripercorrono le rive del Po e una buona occasione per godere degli ultimi sprazzi d’estate. Dopo la prima tappa in provincia di Parma (a Sissa Trecasali il 25 e 26 agosto), il festival riprenderà domani a Bondeno, dove resterà fino al 3 settembre. Ultima tappa a Boretto, nel reggiano, dall’8 al 10 settembre.

«Per tutte e tre le serate saranno predisposti fino a 1600 posti a sedere, oltre cento in più rispetto all’anno scorso – ha dichiarato Simone Saletti, Sindaco di Bondeno – Anche quest’anno siamo riusciti a programmare uno spettacolo gratuito per tutta la comunità: il concerto di Giusy Ferreri, che chiuderà la tre giorni di festival con il suo inconfondibile timbro. Da non perdere anche l’esilarante comicità di Paolo Cevoli, i suoni armonici della Toscanini Next e tutti gli spettacoli alla Rocca Possente di Stellata, uno scrigno di cultura che ancora una volta sarà aperto eccezionalmente. Saranno tre giorni da vivere intensamente, con appuntamenti di socialità e divertimento per grandi e piccini. Insomma, anche quest’anno attendiamo una grande partecipazione del pubblico».

Domani venerdì 1 settembre a Bondeno (Ferrara), all’interno della Rocca Possente di Stellata, si terrà l’evento di inaugurazione della mostra fotografica “I colori del Po”, l’esposizione di immagini dedicate al Grande Fiume a cura di Pier Luigi Fagioli e Alex Monogawa. Alle ore 21.25, invece, in Piazza Garibaldi, sarà la volta del tenore Federico Paciotti e dell’Orchestra Toscanini NEXT che si esibiranno nel concerto “Le più famose arie d’opera e non solo…”

Sabato 2 settembre, oltre alla presentazione sempre all’interno della Rocca della guida “I musei del Po”, edita nella collana “Le guide ai Sapori e ai Piaceri” del quotidiano La Repubblica, prevista alle ore 11.00, alle ore 17.30 presso il Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi” di Stellata (frazione di Bondeno) il pubblico più giovane di Scorre – Il Festival potrà partecipare al laboratorio archeologico “Fare l’archeologo”. Alle ore 18.30 invece sulla terrazza sarà possibile gustare un aperitivo offerto dal Comune di Bondeno, accompagnato dalla musica swing dei Jelly & Jam (ingresso gratuito).Infine, la giornata si concluderà alle 21.15 in Piazza Garibaldi con il Paolo Cevoli “Show” e Maria Pia Timo “Corpo”.

Il programma della terza giornata, domenica 3 settembre, a Bondeno inizierà nella splendida cornice del parco esterno della Rocca Possente di Stellata con “Città Invisibili”, il concerto all’alba di Germano Bonaveri, omaggio a Italo Calvino. Alle ore 8.00 nella terrazza della Rocca Possente di Stellata sarà possibile prendere parte alla colazione offerta dal Comune di Bondeno (ingresso gratuito), mentre, sempre a partire dalle ore 8.00, in Via dei Mille, nel cortile delle ex scuole elementari, sarà allestito un campo da beach volley per il 46° Cicloraduno Avis-Aido a Bondeno.

ll programma del 3 settembre si concluderà con il concerto in piazza Garibaldi, di Giusy Ferreri (inizio concerto ore 21.15 – sold out).

Per tutti i dettagli, con informazioni su orari, modalità di presentazioni, luoghi e altri eventi previsti per i tre giorni di festival

di Federico Arduini