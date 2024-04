Senith, dal tour al nuovo singolo “Colombia”

Nel mare magnum della musica liquida sembrerebbe cosa facile trovare qualcosa di nuovo ed interessante da ascoltare. Invece, non è propriamente così. Ogni tanto ci divertiamo a scavare per voi in questo universo in continua espansione per trovare artisti di valore, che meritano un ascolto attento. Poi starà all’ascoltatore scegliere se seguire l’artista in questione o veleggiare verso altri lidi.

Oggi abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Senith, cantante bolognese d’origine eritrea dai grandi numeri e dalla grande personalità, che vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida, Steve Aoki e Tory Lanez. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, ha conquistato non solo la serata finale ma una buona fetta di pubblico internazionale, portandola a viaggiare in tutto il mondo con il suo “I am what i am tour 2024”, conclusosi a fine febbraio. Oggi è in uscita il suo nuovo singolo “Colombia”, un brano dal sapore elettropop che racconta la storia di una donna forte, una ballerina instancabile proveniente dal Sudamerica che sicura di sé e del proprio corpo sembra illuminarsi di luce propria.

Per prima cosa vorrei chiederti, come è andato il tour? C’è stata una città in cui hai preferito esibirti? cosa ti ha colpito di più del pubblico internazionale?

II tour è andato alla grande! Debuttare in Europa con Madrid e finire in bellezza a New York è stata davvero una bellissima avventura. Sono tante le città dove mi sono esibita ma Belgrado sia come pubblico, caloroso e attento, sia per la città tra decadenza e fascino è quella che ricordo con più affetto.

Parliamo del nuovo singolo “Colombia”. Come è stato il processo creativo? Qual è il messaggio principale che vuoi trasmettere attraverso questa canzone?”

“Colombia” nasce dalla lunghissima e affiatatissima collaborazione con Thomas, autore e produttore di molti miei brani, tra cui “adrenalina”, “pow” e” try to love u”. Con questa canzone abbiamo voluto continuare a urlare libertà e determinazione attraverso il racconto di questa donna forte e sexy che riesce ad ammaliare uomini e donne perché fiera e grata di essere libera.

Hai avuto numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale. Come è stato lavorare con loro? Per il tuo stile hai un’artista a cui ti ispiri?

Sono davvero grata e felice di aver lavorato con grandi produttori, autori o direttori musicali e creativi come Luca Tommassini, che mi ha aperto al mondo Eurovision. A tutti devo gratitudine e stima, mi hanno arricchita a livello umano oltre che artistico.

Dopo il lancio di “Colombia”, hai in programma altri singoli o progetti? Puoi darci un’anteprima di cosa possiamo aspettarci?”

“Colombia” debutterà in Colombia e fra qualche giorno sarò a Bogotà dove mi aspettano giornate piene tra interviste e showcase. Benché la canzone sia in lingua inglese, abbiamo deciso di aprire al mercato sudamericano dove grazie a Eurovision e ad “Adrenalina” ho molto seguito. Successivamente ci saranno concerti e promo durante l’estate, ho in programma un remix del singolo curato da un grande dj, di cui non posso svelare il nome, e tante altre collaborazioni. Da ottobre potrebbe anche esserci un altro interessante progetto…

Sei molto attiva sui social. Quali sono i vantaggi e le sfide nel gestire la tua presenza su queste piattaforme come artista?

I social sono un’arma a doppio taglio, bisogna usarli con cura e misura. Non ci passo tanto tempo ma mi piace parlare ai fan dei miei lavori e progetti senza troppo entrare nell’ intimità della mia vita. Sono utilissimi appunto per il “sociale” anche perché più raggiungibili e accessibili. Ma come dicevo sopra, serve avere la massima cautela

di Federico Arduini