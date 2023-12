Spotify Wrapped, zero sorprese

Se siete fra quelli che bazzicano le storie Instagram ve ne sarete senz’altro accorti, è il periodo dell’anno in cui arriva Spotify Wrapped : l’ormai consueta infornata annuale di statistiche del gigante dello streaming, che per ogni ascoltatore realizza un mix di numeri e artisti fra quelli da lui più ascoltati. E quindi eccoci qua, fra consigli musicali non richiesti e chi si vanta di avere trilioni di minuti di ascolto. Che poi, possiamo immaginare di quale tipo…

Se siete fra quelli che bazzicano le storie Instagram ve ne sarete senz’altro accorti, è il periodo dell’anno in cui arriva Spotify Wrapped : l’ormai consueta infornata annuale di statistiche del gigante dello streaming, che per ogni ascoltatore realizza un mix di numeri e artisti fra quelli da lui più ascoltati. E quindi eccoci qua, fra consigli musicali non richiesti e chi si vanta di avere trilioni di minuti di ascolto. Che poi, possiamo immaginare di quale tipo…