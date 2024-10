Tenco 2024, 50 anni della rassegna. Dal 17 al 19 ottobre all’Ariston di Sanremo

ll Premio Tenco 2024 è ormai alle porte, con le sue tre serate principali previste per il 17, 18 e 19 ottobre, come sempre al Teatro Ariston di Sanremo, luogo simbolo della musica italiana. Quest’anno la rinomata rassegna dedicata alla Canzone d’Autore festeggia un traguardo significativo: i suoi 50 anni.

Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi nella gremita Santeria Toscana di Milano, Stefano Senardi, membro del consiglio direttivo del Club Tenco da quasi vent’anni, ha dichiarato: “Stiamo tornando a essere, in qualche modo, un punto di riferimento. Questo ci impone una grande responsabilità, quella di ridurre al minimo gli errori nei confronti di una comunità che è sempre più orfana di tutto: locali dove suonare e punti di riferimento imprenditoriali. La SIAE è il nostro main sponsor e ci ha aiutato a sopravvivere. I locali ormai quasi non esistono più, e senza nulla togliere al gigantismo dei concerti e alle mega rassegne televisive delle radio, che hanno il loro spazio e una loro legittimità, queste hanno creato una grande bolla che rischia di ostacolare la crescita delle nuove leve della canzone d’autore.”

L’associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida del floricultore ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la Canzone d’Autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.

Inevitabile la domanda circa la polemica sulla presunta mancata assegnazione della targa Tenco a Piotta, a cui ha risposto Sergio Sacchi, direttore artistico del Club Tenco: “Piotta è stato escluso perché si è iscritto alla sezione dialettale, sostenendo che il dialetto romanesco si è evoluto e non esiste più ma esiste l’italiano di Roma. Ritenerlo romanesco è un assurdo. Maria Corti nel 1960 sosteneva che Milano fosse l’unica città metropolitana perché era sparito il dialetto completamente. Allora diciamo che Gaber era l’evoluzione del dialetto milanese? Andava iscritto nella sezione della canzone in italiano”.

Di seguito tutti i premiati di questa edizione:

Premi tengo 2024



EDOARDO BENNATO

SAMUELE BERSANI

MIMMO LOCASCIULLI

TERESA PARODI

CATERINA CASELLI PREMIO ALL’OPERATORE CULTURALE

TOOMAJ SALEHI PREMIO YORUM

TULLIO DE PISCOPO PREMIO “I SUONI DELLA CANZONE”

I vincitori delle TARGHE TENCO 2024

PAOLO BENVEGNÙ MIGLIORE ALBUM IN ASSOLUTO “È inutile parlare d’amore”

DIODATO MIGLIORE CANZONE SINGOLA “La Mia Terra”

SIMONA MOLINARI MIGLIORE ALBUM DI INTERPRETE “Hasta Siempre Mercedes”

SETAK MIGLIORE ALBUM IN DIALETTO “Assamanù”

ELISA RIDOLFI MIGLIORE ALBUM OPERA PRIMA “Curami l’anima”

ALBERTO ZEPPIERI Produttore artistico del MIGLIORE ALBUM A PROGETTO “Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano”

Gli ospiti

IRENE BUSELLI

FILIPPO GRAZIANI

KENTO

JURIJ ŠEVČUK che ritira il PREMIO TENCO 2022

WAINE SCOTT

MICHELE STAINO, FABRIZIO MOCATA E GIANNI COSCIA

TOSCA

FRANCESCO TRICARICO

Di seguito il programma delle giornata di Festival:

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE

Ore 11.00 – Teatro Ariston

Master class per le scuole su Pino Daniele: con Carmine Aymone, Tullio De Piscopo, Fausta Vetere.

Ore 15.30 – Sede, Ex Stazione

Tavola rotonda “Resistenza, canto popolare e canzone d’autore” – Emanuele Felice, Daniele Fumagalli, Alessio Lega – conduce Steven Forti.

“Lo Straniero ritrovato” con Michele Gazich e Federico Sirianni.

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna

Concerto di Andrea Tarquini “Le canzoni di Stefano Rosso” – presenta Steven Forti.

Ore 21.00 – Teatro Casinò

Concerto “Cantautori al festival”, scritto e narrato da Sergio Secondiano Sacchi con la voce di Sighanda insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretto e arrangiato da Pino Jodice – presenta Steven Forti.

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede ex stazione

Conferenze stampa con gli artisti – conducono Steven Forti e Antonio Silva.

Ore 15.00 – Sede, Ex Stazione

“Primo incontro nazionale delle rassegne e dei premi della musica di qualità”

Dibattito sulla canzone d’autore – Moderano: Andrea Scanzi, Stefano Senardi e Paolo Talanca.

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna

Concerto di Giovanni Block – presenta Steven Forti.

Ore 21.00 – Teatro Ariston

1ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Francesco Centorame e Antonio Silva

Paolo Benvegnù (Targa Tenco) – Tullio De Piscopo (Premio “I suoni della canzone”) – Diodato (Targa Tenco) – Simona Molinari (Targa Tenco) con Special Guest Cosimo Damiano Damato – Elisa Ridolfi (Targa Tenco) – Setak (Targa Tenco) – Gianni Coscia, Fabrizio Mocata e Michele Staino – Francesco Tricarico – Alberto Zeppieri (Targa Tenco).

VENERDÌ 18 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede ex stazione

Conferenze stampa con gli artisti – conducono Steven Forti e Antonio Silva.

Ore 15.00 – Cinema Ritz

Proiezione film su Sergio Staino “SATIRA E SOGNI” di David Riondino

Presentazione “CANTASTAINO” con Gianni Cuperlo, Sergio Secondiano Sacchi e Adriano Sofri.

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna

“BOBO SONGS” Concerto di Gianni Coscia, Fabrizio Mocata e Michele Staino – conduce Steven Forti

Ore 21.00 – Teatro Ariston

2ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Francesco Centorame e Antonio Silva

Edoardo Bennato (Premio Tenco 2024) – Mimmo Locasciulli (Premio Tenco 2024) – Kento – Teresa Parodi (Premio Tenco 2024) – Wayne Scott – Tosca – Francesco Tricarico.

SABATO 19 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede ex stazione

Conferenze stampa con gli artisti – conducono Steven Forti e Antonio Silva

Ore 15.00 – Sede, Ex Stazione

Presentazione dei libri produzioni Tenco:

“L’ultimo Buscadero” Ricordo di Paolo Carù – partecipano Guido Giazzi, Andrea Parodi.

Presentazione disco “Forty eight” di Wayne Scott. Presenta Sergio Secondiano Sacchi.

Presentazione libro “Musica e parole. Breve storia della canzone d’autore in Italia” di Paolo Talanca. Carocci editore.

Conduce Steven Forti

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna

Concerto di Wayne Scott “Forty-eight – 11 canzoni di Lucio Quarantotto” con Daniele Caldarini, Lorenzo Colace, Angapiemage Persico e Michele Staino.

Presenta Steven Forti.

Ore 21.00 – Teatro Ariston

3ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Antonio Silva e Francesco Centorame

Simone Cristicchi e Amara – Filippo Graziani – Jurij Ševčuk (Premio Tenco 2022) – Irene Buselli – Francesco Tricarico – Caterina Caselli (Premio Tenco per l’operatore culturale) – Samuele Bersani (Premio Tenco) – Consegna del Premio Siae