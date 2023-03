The Dark Side Of The Moon, per i 50 anni un cofanetto e la rinascita in Atmos

Esce il 24 marzo il nuovo cofanetto di The Dark Side Of The Moon. Domani a Milano alle 20.00 un esclusivo spettacolo di luci in Piazza Duomo

Non si fermano le celebrazioni per il cinquantesimo compleanno del capolavoro dei Pink Floyd “The Dark Side Of The Moon“. Il 24 marzo uscirà infatti un nuovo cofanetto deluxe che include CD e vinile gatefold con la nuova rimasterizzazione 2023 dell’album in studio insieme con un audio Blu-Ray + DVD contenente l’originale mix 5.1 e le versioni stereo rimasterizzate. Una vera chicca per i collezionisti e non, che si arricchisce anche del Blu-Ray con mix Atmos più CD e LP del Live at Wembley Empire Pool di Londra del 1974, che uscirà in contemporanea anche separatamente con una copertina totalmente nuova.

Composto tra il 29 novembre il 10 dicembre del 1971 nella sala prove Decca Studios di Londra e dal 2 al 15 gennaio del 1972 nella sala prove degli Stones, TDSOFM è ancora oggi uno dei dischi più venduti di sempre, in particolare modo in Italia, dove ogni anno si posiziona nelle primissime posizioni delle vendite in vinile. Ma nel 2023 è impossibile immaginare l’ascolto della musica senza pensare allo streaming.

Proprio per questa veste il disco rinasce in esclusiva su Apple Music in un’ulteriore veste: il Dolby Atmos. Mercoledì 22 marzo è stato possibile sentire in anteprima in una sala dedicata del cinema Anteo di Milano il risultato di questa trasformazione, alla presenza di appassionati e giornalisti.

Per un disco che ha sempre fatto della stereofonia e dell’audio spaziale una sua forza, l’idea di poterlo sentire declinato in questa nuova tecnologia era senza dubbio entusiasmante. Il Dolby Atmos infatti colloca i suoni a 360 gradi nello spazio, immergendo completamente l’ascoltatore, che si trova circondato dalla musica. Il risultato è incredibile, a tratti spiazzante: il battito della cassa di Mason in “Speak to Me”, le sveglie e gli orologi di “Time” ma anche solo l’incastro nitido degli strumenti e delle melodie che sembrano prendere forma fisica davanti e intorno all’ascoltatore, quasi stesse assistendo ad un’esecuzione dal vivo del disco.

E se senza dubbio l’impianto ad hoc della sala cinema è un tipo difficile da replicare, la forza di questa tecnologia sta nel fatto di esser fruibile anche solo tramite le cuffie di uno smartphone: provare per credere.

Qualora tutto questo non dovesse bastare, oltre ad un nuovo libro ad hoc pubblicato da Thames & Hudson, a nuovi videoclip per le 10 tracce affidate ai futuri vincitori di un concorso aperto alle nuove generazione di animatori e ad una full experience ufficiale con meravigliosi Visual in alcuni selezionati Planetari in tutto il mondo, Milano e Piazza Duomo saranno protagonisti di un evento unico.

Domani, giovedì 23 marzo, uno spettacolo di luci celebrerà il capolavoro dei Pink Floyd a partire dalle ore 20.00 in attesa dell’uscita che sarà accolta da 50 diversi negozi di dischi delle principali città italiane da un’apertura notturna speciale: da mezzanotte chiunque dovesse comprare uno dei formati della nuova uscita riceverà un gadget esclusivo. Un compleanno più ricco di così era difficile da immaginare!

di Federico Arduini