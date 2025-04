Trento Live Fest, la prima edizione ha una line up da urlo

La prima edizione del Trento Live Fest si arricchisce con nuovi protagonisti, confermandosi come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Il festival, che si terrà da venerdì 27 a domenica 29 giugno, e poi da giovedì 3 a sabato 5 luglio, avrà luogo all’interno della Trentino Music Arena (Via di S. Vincenzo, Trento). I concerti di BigMama, Ele A, Eugenio in Via di Goia e Mazzariello si aggiungono alla già ricca lineup, che unisce musica e territorio, creando un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e viaggi.

Ecco i protagonisti confermati del Trento Live Fest:

Alessandra Amoroso, BigMama (nuovo annuncio), Coma_Cose, Diodato, Ele A (nuovo annuncio), Eugenio in Via di Gioia (nuovo annuncio), Fabri Fibra, Geolier, La Rappresentante di Lista, Lucio Corsi, Mazzariello (nuovo annuncio), Rose Villain, Tananai.

Le date del festival sono le seguenti:

Venerdì 27 giugno : Diodato + Lucio Corsi + Mazzariello

: + + Sabato 28 giugno : Geolier + Ele A

: + Domenica 29 giugno : Rose Villain + Coma_Cose

: + Giovedì 3 luglio : Fabri Fibra (data zero del “Festival Tour 2025”)

: (data zero del “Festival Tour 2025”) Venerdì 4 luglio : Tananai + Eugenio in Via di Gioia

: + Sabato 5 luglio: Alessandra Amoroso + La Rappresentante di Lista + BigMama

I biglietti per i concerti del Trento Live Fest sono già disponibili in prevendita su Ticketone.it. Il festival è organizzato e prodotto da Magellano Concerti con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento. Per ulteriori informazioni: www.magellanoconcerti.it.

Oltre ai singoli biglietti, sono disponibili due abbonamenti:

Abbonamento JUNE 2DAYS : sabato 28 e domenica 29 giugno 2025

: sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 Abbonamento JULY 2DAYS: venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025

Il Trento Live Fest offre un’esperienza unica, che non solo permette di godere di una lineup di altissimo livello, ma invita anche a scoprire le meraviglie naturali e culturali del territorio trentino.