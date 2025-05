U2 e il nuovo album: un ritorno al futuro?

Le voci si rincorrevano da tempo (da anni, a dire il vero) ma ora è ufficiale: gli U2 sono al lavoro su un nuovo album in studio. Dopo il clamoroso successo di “Achtung Baby Live at The Sphere” – la residency da record a Las Vegas con 661.456 spettatori e incassi stellari – la band si è riunita al completo, con Larry Mullen Jr. nuovamente alla batteria dopo l’intervento che lo aveva tenuto ai box. E così, eccoli tornare alle origini. «Eravamo solo noi quattro in una stanza, a provare una nuova canzone e improvvisamente… quella sensazione. La chimica. Quella che avevamo a 17 anni» ha raccontato Bono alla Bbc.

Un ritorno a un approccio rétro: rispettivi strumenti in mano e la musica che scorre. Un metodo che oggi appare quasi fuori tempo, come ha sottolineato anche The Edge, chitarrista della band e fra i primi a lasciarsi sfuggire qualche dettaglio sul progetto: «È raro, oggi. La musica viene spesso assemblata. Anche noi lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, ma stavolta volevamo catturare un momento puro. Non per nostalgia, ma con consapevolezza». Tra gli indizi già rivelati: «La chitarra avrà un ruolo importante nel prossimo disco». L’obiettivo? Dare forma al suono rock del futuro: «Il suono del futuro non esiste ancora. Siamo noi a doverlo creare» ha affermato Bono. E se questo non bastasse, pare che in studio con la band sia entrato anche Brian Eno, ricreando un sodalizio che ci ha regalato dischi leggendari, primo fra tutti “The Joshua Tree”. La speranza divampa.

di Federico Arduini