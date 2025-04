Venditti, cresce l’attesa per il tour dei 40 anni di Notte prima degli esami

Cresce l’attesa per “Notte prima degli esami – 40th Anniversary – 2025 Edition”, il tour con cui Antonello Venditti celebra i quarant’anni dell’album

Cresce l’attesa per “Notte prima degli esami – 40th Anniversary – 2025 Edition”, il tour con cui Antonello Venditti celebra i quarant’anni dell’album Cuore e della celebre canzone diventata inno generazionale. Il tour partirà il 17 giugno – proprio la notte prima degli esami di maturità – con tre concerti già sold out alle Terme di Caracalla di Roma (17, 19 e 21 giugno).

A grande richiesta si aggiungono due nuove date: il 5 dicembre a Perugia (Pala Barton Energy) e il 21 dicembre di nuovo a Roma, questa volta al Palazzo dello Sport.

Venditti porterà sul palco i brani più amati del suo repertorio, con Notte prima degli esami al centro di uno spettacolo emozionante, costruito intorno a Cuore, pubblicato nel 1984 e riproposto nel 2024 in una speciale edizione rimasterizzata, arricchita da un inedito: Di’ una parola.

Il tour, prodotto da Friends & Partners, toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia. Ecco il calendario completo:

Giugno 2025

17 – Roma, Terme di Caracalla – sold out

19 – Roma, Terme di Caracalla – sold out

21 – Roma, Terme di Caracalla – sold out

28 – Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

Luglio

1 – Genova, Arena del Mare

3 – Piacenza, Palazzo Farnese

8 – Bassano del Grappa, Parco Ragazzi del ’99

12 – Pompei, Anfiteatro degli Scavi

14 – Bari, Fiera del Levante

17 – Lanciano, Parco Villa delle Rose

20 – Cervia, Piazza Garibaldi

22 – Palmanova, Piazza Grande

24 – Este, Castello Carrarese

26 – Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale

29 – Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale

Agosto

22 – Patti, Teatro greco di Tindari

26 – Agrigento, Live Arena

Settembre

2 – Taormina, Teatro Antico

6 – Palermo, Teatro di Verdura

13 – San Pancrazio Salentino, Forum Eventi

18 – Verona, Arena di Verona

Autunno/Inverno

25 novembre – Milano, Unipol Forum

5 dicembre – Perugia, Pala Barton Energy – nuova data

12 dicembre – Torino, Inalpi Arena

18 dicembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

21 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport – nuova data