Vincitori Golden Globe 2024

Dunque, è stata la serata – e c’è il sospetto che non sarà l’ultima – di: lo straordinario attore della serie culto Peaky Blinders ha ottenuto il premio di miglior attore protagonista nel film incentrato sull’inventore della bomba atomica, che ha portato al proscenio anche Robert Downey Jr (miglior attore non protagonista) e alla regia – straordinaria – di Christopher Nolan (alla sesta nomination), oltre al premio come miglior film drammatico. Per: non ha pagato, almeno per ora, la trasformazione della bambola pop in uno strumento per scatenare la satira contro misoginia ed emancipazione femminile. Barbie (interpretata da Margot Robbie, in versione rosa) ha vinto solo il premio per il film campione di incassi – va al prodotto che incassa almeno 150 milioni di dollari, di cui 100 negli Stati Uniti – e quello per la miglior canzone, andato a Billie Eilish assieme a Finneas (What Was I Made For?)