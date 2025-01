Willie Peyote all’Ariston con “Grazie ma no grazie”. In arrivo il 14 febbraio il nuovo album

Tra meno di un mese, Willie Peyote salirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con il suo brano inedito “Grazie ma no grazie”, che parteciperà alla sezione Campioni della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Willie Peyote torna al Festival a quattro anni di distanza dalla sua fortunata partecipazione nel 2021 con il singolo “Mai dire mai (la locura)”, che gli ha valso il Premio della Critica Mia Martini, il disco di Platino e la sesta posizione nella classifica finale su 26 artisti in gara.

La kermesse sanremese sarà anche l’occasione per il lancio del suo nuovo album, “Sulla riva del fiume”, previsto per il 14 febbraio. L’album raccoglie 12 tracce, tra cui i 4 inediti e la versione completa del progetto “Sulla riva del fiume”, inizialmente pubblicato solo in digitale il 26 aprile. Tra i brani ci sarà anche il pezzo in gara “Grazie ma no grazie”.

Ecco la tracklist completa: