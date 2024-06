A Napoli Sant’Antonio Conte

Oggi 13 giugno si festeggia Sant’Antonio da Padova e a Napoli – anche in occasione dell’onomastico del nuovo allenatore del Napoli – si sono già portati avanti: Antonio Conte, nell’opera creata dal maestro presepiale Marco Ferrigno, diventa “Sant’Antonio Conte”.

Le statuette di Napoli, lo sappiamo, sono famose in tutto il mondo e rappresentano non soltanto figure religiose ma anche tantissimi celebri personaggi, sia della tradizione partenopea che personalità “del momento”: dai politici, passando per ballerini e attori, fino a sportivi… come allenatori e calciatori.

di Mario Catania