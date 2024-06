Conte è a Napoli, firma vicina?

Come anticipato da diverse testate, Antonio Conte è atterrato la scorsa notte all’aeroporto di Capodichino e oggi è in città

Come anticipato da CalcioNapoli24 e confermato da Corsport e Gazzetta, Antonio Conte è atterrato la scorsa notte all’aeroporto di Capodichino e oggi è in città. Ieri, anche Aurelio De Laurentiis è atterrato nello stesso aeroporto, arrivando nel pomeriggio con un volo proveniente da Ibiza. Adesso, il conto alla rovescia per la firma e l’annuncio ufficiale di Conte sulla panchina del Napoli è iniziato. L’annuncio è previsto tra mercoledì e giovedì: manca davvero poco all’inizio della nuova avventura azzurra per l’allenatore.