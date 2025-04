La Serie A si ferma per i funerali di Papa Francesco, rimandate le partite di sabato

Il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi saranno sospesi sabato in occasione dei funerali di Papa Francesco. Sembrava che ci fosse l’eccezione di Inter-Roma, che – visto l’impegno dei nerazzurri mercoledì 30 aprile nella semifinale di andata di Champions con il Barcellona – a lungo è sembrata in programma per sabato alle 20:45. Ma i nerazzurri, per rispetto alla scomparsa del Pontefice, hanno infine deciso di non usufruire di alcuna deroga e di non giocare sabato. Inter-Roma si disputerà domenica alle 15.

Anche Como-Genoa andrà in scena domenica, alle 12:30. La Lazio, che riceverà il Parma all’Olimpico, slitterà a lunedì 28 alle 20:45. Anche in B slittano a domenica (via alle 15) le due partite inizialmente previste sabato, ovvero Catanzaro-Palermo e Sudtirol-Juve Stabia. L’ultima giornata della regular-season del girone C della Serie C infine è stata tutta spostata a domenica alle 20.

La nota del Ministero, che chiedeva al mondo sportivo di interrompere ogni competizione, è stata recepita anche dal presidente del Coni Giovanni Malagò. In una comunicazione, infatti, ha invitato “le federazioni nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione a sospendere ogni evento in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco”.

Di Giorgio Patto