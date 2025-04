Si terranno sabato 26 aprile 2025, alle ore 10.00, i funerali del Santo Padre. Lo riferisce una nota della sala stampa della Santa Sede, sottolineando che si terranno nel “primo giorno dei Novendiali”, sul sagrato della Basilica di San Pietro sarà celebrata la Santa Messa esequiale del Romano Pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.

La Liturgia esequiale sarà presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Domani alle ore 9, la bara con il defunto Romano Pontefice Francesco sarà portata dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica Papale di San Pietro. Seguendo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.

Dopo il momento di preghiera, presieduto dal Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, avrà inizio la traslazione. La processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani. Poi attraverserà l’Arco delle Campane e uscirà in Piazza San Pietro. Infine, entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. Presso l’altare della Confessione il Cardinale Camerlengo presiederà la Liturgia della Parola, al termine della quale avranno inizio le visite alla salma del Romano Pontefice.

Il Vaticano ha diffuso le prime foto della salma del Pontefice, mentre è in corso la prima congregazione. La riunione – in cui si decideranno alcune tappe organizzative, come la data dei funerali di Papa Francesco – si sta tenendo nell’Aula del Sinodo ed è stata convocata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re per decidere i passi successivi dopo la morte del Santo Padre.

Papa Francesco, deposto nella bara nella Cappella di Santa Marta, ha un rosario tra le mani. Come atteso, è vestito con la casula rossa, il pallio e in testa la mitra bianca. Alle 7.35 di lunedì 21 aprile il Santo Padre ha lasciato questo mondo. Papa Bergoglio è morto di ictus celebrale, seguito dal coma e da un collasso cardiocircolatorio irreversibile. Ieri, il direttore della sala stampa Vaticana Matteo Bruni ha annunciato che “il Giubileo rimane aperto”. Una decisione che ha un duplice scopo: fugare i dubbi sul destino dei prossimi appuntamenti dell’anno giubilare e dare certezze ai milioni di pellegrini che avevano in programma di venire a Roma per l’anno santo.

Un annuncio al quale se ne aggiunge un altro, della stessa portata anche se di senso opposto: la cerimonia di canonizzazione di Carlo Acutis, il nuovo santo di cui la Chiesa intende promuovere il culto tra i più giovani e per il quale si erano già prenotati 120mila fedeli, è sospesa. Dunque non ci sarà più domenica prossima, 27 aprile, ma è rimandata a data da destinarsi.

Sempre di oggi, invece, la notizia che il Consiglio dei ministri – convocato in data odierna alle ore 11 a Palazzo Chigi – proclamerà il lutto nazionale di cinque giorni per la morte di Papa Francesco. Sarà il capo del dipartimento della Protezione civile a coordinare le attività e tutte le strutture impegnate per i funerali del Santo Padre. Proprio come avvenne nel 2005, in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II. Intanto la salma sarà esposta a San Pietro mercoledì. Mentre i funerali probabilmente si terranno sabato.